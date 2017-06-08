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    МИД осудил теракт возле посольства США в Киеве

    Тема:

    Взрыв возле посольства США в Киеве (184)

    (обновлено: )11911
    МИД Украины осуждает террористический акт на территории посольства США в Киеве, "который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства", заявила официальный представитель ведомства Марьяна Беца.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. МИД Украины заявил, что "решительно осуждает" теракт на территории посольства США в Киеве, где в ночь на четверг взорвалось неизвестное устройство, будут предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности дипучреждения.

    "Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства. Правоохранительные органы осуществляют все меры для расследования преступления. Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства", — написала в Twitter официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

    Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.

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