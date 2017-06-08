МИД осудил теракт возле посольства США в Киеве

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. МИД Украины заявил, что "решительно осуждает" теракт на территории посольства США в Киеве, где в ночь на четверг взорвалось неизвестное устройство, будут предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности дипучреждения.

"Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства. Правоохранительные органы осуществляют все меры для расследования преступления. Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства", — написала в Twitter официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

1/2 Рішуче засуджуємо терористичний акт на терит Посольства США в Києві, який міг завдати шкоди життю і здоров'ю співробітників дипустанови — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 июня 2017 г.

2/2 Правоохоронні органи здійснюють всі заходи для розслідування злочину. Вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 июня 2017 г.

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Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.