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    Аналитика и комментарии

    Хроника 7 июня: теракт у посольства США в Киеве, иск против Порошенко, дело Тимошенко

    (обновлено: )32510
    В Киеве на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв, президент Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР, к тому же не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране.
    Полиция возле посольства США в Киеве
    ТВi

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду, 7 июня, на президента Петра Порошенко подали в суд из-за лишения украинского гражданства, против партии Юлии Тимошенко возбудили дело, к тому же антикоррупционеру Виталию Шабунину вручили повестку в военкомат. Помимо этого во время слушаний по делу журналиста Русланы Коцабы возникли столкновения у здания суда в Киеве, а в Одессе протест перерос в массовую драку с полицией. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Теракт у посольства США в Киеве

    Правоохранители в ходе нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Фотоитоги 7 июня: земельный бунт в Одессе, разборки из-за Коцабы, взрывы в Тегеране

    В Шевченковском районе Киева на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв. В результате взрыва неизвестного устройства на территории посольства никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщила в четверг пресс-служба управления киевской полиции. "Выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении. 

    Против партии Тимошенко возбуждено дело — НАПК

    Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины обнаружило нарушения в финансовом отчете партии "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, в связи с чем заведено уголовное производство по факту подделки документа, сообщается в среду на сайте ведомства. По данным НАПК, дело против "Батькивщины" возбуждено "за представление недостоверных данных в финансовом отчете". 

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    На Порошенко подали в суд из-за лишения украинского гражданства 

    Экс-депутат Одесского горсовета Саша Боровик подал иск в Высший административный суд Киева апелляцию на решение президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства. В начале мая президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика из-за наличия у тех гражданства других государств. 

    Антикоррупционеру Шабунину вручили повестку в военкомат

    Вручение повестки Виталия Шабунину. Видео
    Facebook Виталия Шабунина
    Вручение повестки в военкомат антикоррупционеру Шабунину

    Руководителю общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину вручили повестку в военкомат. По словам антикоппуционера, он c 2000 года непригоден по состоянию здоровья к службе. Шабунин считает такие действия спланированными со стороны" некоторых нардепов" от парламентских фракций БПП и "Народного фронта" как месть за его антикоррупционную позицию.

    Порошенко подписал закон об увеличении алиментов

    Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание", предусматривающий увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка. Если ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то данный закон повышает уровень выплат до 50%. 

    Протест в Одессе перерос в массовую драку с полицией 

    Стычки между митингующими и правоохранителями произошли в Одессе, последние применили слезоточивый газ. Участники протеста перекрыли дорогу на проспекте Шевченко, зажгли файеры и шины. "Митингующие хотят не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков", — сказано в сообщении. Судя по фотографиям с места событий, есть по меньшей мере один пострадавший. Двух человек задержали и доставили в отделение полиции. 

    Дело Коцабы: столкновения у здания суда в Киеве

    Руслан Коцаба. Архивное фото
    УНИАН
    Коцаба: отсижу в тюрьме, но не буду пресмыкаться перед этими барыгами

    Десятки людей, противники и сторонники журналиста Русланы Коцабы, собрались накануне около здания Высшего суда в Киеве, где слушалось дело журналиста. Они устроили перепалку и потасовку. Высший специализированный суд удовлетворил жалобу прокуратуры по возобновлению судебного процесса в отношении журналиста Руслана Коцабы. Его арестовали в феврале 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. 

    Украина и Швейцария договорились о визовой либерализации

    В ходе встречи министра иностранных дел Павла Климкина с главой департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве было подписано соглашение о визовой либерализации и о реадмиссии — согласия государства на прием обратно на свою территорию своих же граждан, которые подлежат депортации из другого государства. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем микроблоге в Twitter. 

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    Трамп выбрал нового главу ФБР

    Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост главы ФБР Кристофера Рэя. "Я выдвину Кристофера Рэя, человека с безупречными рекомендациями, на пост нового директора ФБР", — написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter. Предыдущий глава ведомства Джеймс Коми, который вел расследование в отношении Трампа на предмет якобы "связей с Россией", был уволен президентом в начале мая. 

    Взрыв смертника у мавзолея Хомейни в Тегеране

    Теракт в Тегеране
    twitter.com/mamlekate
    Ни дня без ИГИЛ: двойное нападение в Иране

    Не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране, заявило Министерство юстиции Исламской республики. По данным министерства, число раненых достигло 39. Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. 

    В Мьянме военный самолет разбился в море, судьба 116 человек неизвестна

    Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы обнаружены в море, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника. Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Большинство пассажиров были военнослужащими, также присутствовали члены их семей. 

    Именно 7 июня 1498 года Христофор Колумб отправился в свое третье путешествие, а в 1585 году в этот же день началось первое плавание Джона Дэвиса с целью найти северный путь из Англии в Индию. Помимо этого 7 июня 1775 года Соединенные Колонии поменяли свое название на Соединенные Штаты, а в 1903 в этот же день в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония.

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