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    Взрывом возле посольства США в Киеве займется СБУ

    Тема:

    Взрыв возле посольства США в Киеве (184)

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    Сейчас собирается вся доказательственная база, которая поможет правоохранителям определить, какое взрывное устройство было использовано на территории посольства США в Киеве, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
    Полиция возле посольства США в Киеве
    ТВi

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители работают на территории посольства США в Киеве, где произошел взрыв, ЧП будет расследовать Служба безопасности Украины, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

    Взрыв у посольства США в Киеве
    Полиция Киева / facebook
    Взрыв у посольства США в Киеве: первые кадры с места происшествия

    Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

    "Сейчас там работают наши сотрудники, там находится начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции, двое взрывотехников, эксперт-криминалист и следователь. Сейчас собирается вся доказательственная база, которая поможет нам определить, какое взрывное устройство было использовано. Мы по возможности пообщаемся и соберем информацию от работников посольства. Все эти материалы будут переданы в прокуратуру, чтобы было принято решение о передаче всех этих материалов в уголовном производстве по подследственностью к СБУ, потому что статья 258 УК "теракт" это как раз подследственность СБУ", — сказала Блищик в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

    По ее словам, в результате взрыва никто не пострадал.

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