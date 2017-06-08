Полиция назвала терактом взрыв у посольства США в Киеве

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Взрыв произошел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщила в четверг пресс-служба управления киевской полиции.

"Сегодня, 8 июня, в 00.05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева… При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала полиция. По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

"Начато уголовное производство по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона произвела два контролируемых взрыва в связи с обнаружением двух бесхозных транспортных средств на месте строительства нового здания посольства США.

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