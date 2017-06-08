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    На территории посольства США в Киеве произошел взрыв - СМИ

    Тема:

    Взрыв возле посольства США в Киеве (182)

    (обновлено: )41210
    В результате взрыва неизвестного устройства на территории посольства США в Киеве никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причины взрыва.
    Полиция возле посольства США в Киеве
    ТВi

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв, сообщается на сайте телеканала "Эспрессо TV".

    "На месте событий собралось большое количество полицейских, нацгвардейцев и спасателей, а также следственно-оперативная группа, они оцепили территорию", — сказано в сообщении.

    Эспрессо TV
    На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

    Отмечается, что от взрыва неизвестного устройства никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причины взрыва.

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    Ранее сообщалось, что полиция Лондона произвела два контролируемых взрыва в связи с обнаружением двух бесхозных транспортных средств на месте строительства нового здания посольства США.

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