На территории посольства США в Киеве произошел взрыв - СМИ

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв, сообщается на сайте телеканала "Эспрессо TV".

"На месте событий собралось большое количество полицейских, нацгвардейцев и спасателей, а также следственно-оперативная группа, они оцепили территорию", — сказано в сообщении.

Эспрессо TV На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

Отмечается, что от взрыва неизвестного устройства никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причины взрыва.

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Ранее сообщалось, что полиция Лондона произвела два контролируемых взрыва в связи с обнаружением двух бесхозных транспортных средств на месте строительства нового здания посольства США.