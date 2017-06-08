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    Фотоленты

    Взрыв у посольства США в Киеве: первые кадры с места происшествия

    (обновлено: )43930
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Полиция возле посольства США в Киеве
    Посольство США в Киеве
    Посольство США в Киеве
    Посольство США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Полиция Киева / facebook
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Полиция Киева / facebook
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    espreso.tv
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    espreso.tv
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    espreso.tv
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    espreso.tv
    Полиция возле посольства США в Киеве
    Полиция возле посольства США в Киеве
    ТВi
    Посольство США в Киеве
    Посольство США в Киеве
    Украфото
    Посольство США в Киеве
    Посольство США в Киеве
    Украфото
    Посольство США в Киеве
    Посольство США в Киеве
    Украфото

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    Взрыв у посольства США в Киеве

    Взрыв произошел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщила в четверг пресс-служба управления киевской полиции.

    Опубликован момент подрыва смертника у мавзолея Хомейни
    Канал soltanali Dinashi на youtube
    Момент взрыва смертника у мавзолея Хомейни в Тегеране

    "Сегодня, 8 июня, в 00.05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева… При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

    На место происшествия выехала полиция. По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

    "Начато уголовное производство по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц", — добавили в полиции.

    Ранее сообщалось, что полиция Лондона произвела два контролируемых взрыва в связи с обнаружением двух бесхозных транспортных средств на месте строительства нового здания посольства США.

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