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    Взрыв у посольства США в Киеве: видео с дрона

    (обновлено: )28301
    Взрыв на территории посольства США в Киеве произошел в ночь на четверг. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.
    ru.tsn.ua

    Сотрудники посольства сообщили "Украинской правде", что взрыв не нанес значительного вреда зданию, никто из персонала не пострадал.

    По информации источников издания "Страна" в МВД, взрывотехники и кинологи с разрешения дипломатов обследовали территорию вокруг посольства, им удалось разыскать остатки "бомб", больше похожих на самодельные "шутихи" или петарды.

    Ранее сообщалось, что полиция Лондона произвела два контролируемых взрыва в связи с обнаружением двух бесхозных транспортных средств на месте строительства нового здания посольства США.

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