Взрыв у посольства США в Киеве: видео с дрона

ru.tsn.ua

Сотрудники посольства сообщили "Украинской правде", что взрыв не нанес значительного вреда зданию, никто из персонала не пострадал.

По информации источников издания "Страна" в МВД, взрывотехники и кинологи с разрешения дипломатов обследовали территорию вокруг посольства, им удалось разыскать остатки "бомб", больше похожих на самодельные "шутихи" или петарды.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона произвела два контролируемых взрыва в связи с обнаружением двух бесхозных транспортных средств на месте строительства нового здания посольства США.

Читайте также: Контактная группа в Минске: подвижки есть, но мало