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    Стало известно, что взорвалось у посольства США в центре Киева

    (обновлено: )116410
    Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено из-за взрыва на территории посольства США в центре Киева. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.
    Полиция Киева / YouTube

    "Сегодня, 8 июня, в 00.05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева… При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — сообщили в полиции.

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
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    На место происшествия выехала полиция. По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

    "Начато уголовное производство по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц", — добавили в полиции.

    По информации источников издания "Страна" в МВД, взрывотехники и кинологи с разрешения дипломатов обследовали территорию вокруг посольства, им удалось разыскать остатки "бомб", больше похожих на самодельные "шутихи" или петарды.

    Ранее сообщалось, что полиция Лондона произвела два контролируемых взрыва в связи с обнаружением двух бесхозных транспортных средств на месте строительства нового здания посольства США.

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