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    Посольство США в Киеве не считает ночной взрыв терактом

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    Взрыв возле посольства США в Киеве (186)

    (обновлено: )37501
    Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время в посольстве не считают этот инцидент террористическим актом.
    Посольство США в Киеве
    Украфото

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине не считает взрыв на своей территории террористическим актом.

    Скриншот со страницы Посольства США в Киеве в Facebook

    "Мы можем подтвердить, что произошел инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства вскоре после 12:00 8 июня на территории посольства. Это не повлекло никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом. Посольство тесно сотрудничает с нашими партнерами из местных правоохранительных органов в расследовании этого инцидента", — сообщается в Facebook посольства.

    Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.

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