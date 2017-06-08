Посольство США в Киеве не считает ночной взрыв терактом

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине не считает взрыв на своей территории террористическим актом.

Скриншот со страницы Посольства США в Киеве в Facebook

"Мы можем подтвердить, что произошел инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства вскоре после 12:00 8 июня на территории посольства. Это не повлекло никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом. Посольство тесно сотрудничает с нашими партнерами из местных правоохранительных органов в расследовании этого инцидента", — сообщается в Facebook посольства.

Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.