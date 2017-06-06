Три года Порошенко-президента. Итоги и прогнозы от Карасева

РИА Новости Украина

В среду, 7 июня, будет 3-я годовщина инаугурации президента Петра Порошенко. По мнению политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, середина каденции дает фокус посмотреть не только, что было сделано, сколько что будет дальше.

Свой анализ эксперт опубликовал на собственной странице в Facebook.

Третий год президентства Петра Порошенко – это своеобразный экватор, который дает возможность подводить предварительные итоги и строить планы на будущее.

Порошенко стал президентом в условиях слабой управляемости в стране.

Первоочередной задачей для президентской власти было восстановление работы всей инфраструктуры управления государством. В первые два года президенту и его команде удалось восстановить дееспособность военного и силового блоков – Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии. Порошенко в сложных условиях потери Крыма и вооруженных действий на Донбассе удалось вернуть государству право на насилие и постепенно начать восстановление правопорядка.

К финалу третьего года президентского срока все органы военно-силового блока эффективно выполняют свои функции. Конечно, сбои в работе случаются, но функциональная дееспособность не вызывает сомнений.

За последний год приоритетным заданием для украинского президента остается консолидация президентского ресурса.

Петр Порошенко стал президентом с нетривиальным для Украины результатом – единственный кандидат за историю независимой Украины, победивший в первом туре с абсолютным числом голосов (54,7%). При этом Порошенко удалось выиграть выборы без консолидированной поддержки элит, но при этом с большим общественным доверием. Обращение кандидата в президенты напрямую к людям было оптимальным выбором в тех условиях тотального кризиса. Одновременно Порошенко придерживался осторожной центристской позиции – обращался к разным социальным группам, а в среде элит придерживаться тактики – ни с кем не сорится. К середине президентского срока бекграунд общественного доверия стал исчерпываться. Общественная критика становится все жестче, оценки решений и действия негативней, социологические рейтинги стабильно снижаются.

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Поэтому для президента остро стоит вопрос – где искать резервы для поддержки. Третий год президентства Порошенко активно занимался выстраиванием межэлитных связей, а главное – создание президентской гвардии соратников. Президенту удалось поставить премьером-министром своего соратника Владимира Гройсмана. Также Генеральным прокурором был назначен выдвиженец президента Юрий Луценко, под которого даже пришлось менять статью закона о том, что лицо без юридического образования не может занимать этот пост. При этом фракция президента БПП продолжает активно сотрудничать с фракцией "Народного фронта", лидера которого Арсения Яценюка поменяли на Гройсмана.

Существенным результатом можно считать переформатирование парламентского большинства под президента (после Майдана в Украине вернулись к парламенстко-президентской модели). В парламенте де-юре коалиция существует, но фактически ее нет. Голосование проходит на основе тактических договоренностей под каждый конкретный законопроект. Парламентское большинство оказалось под фактическим кураторством со стороны Администрации президента. Другими словами, президенту удалось политически переформатировать парламентско-президентский режим в де-факто президентский. И хотя парламентские кризисы и угроза перевыборов время от времени имеют место, президентская команда успешно эти угрозы купирует.

Третий год – это также Рубикон, когда перед президентом встает вопрос второго срока. Порошенко к этому Рубикону подошел на достаточно устойчивой позиции, а предпринимаемые им усилия для консолидации ресурсов говорят о том, что решение о втором сроке уже принято.

Какой же багаж собирает президент для новой избирательной кампании.

Во-первых, основные победы и достижения Порошенко как внутри страны, так и на международном уровне – это его заслуги как дипломата, переговорщика, лидера своей страны. Дипломатия на внешнеполитическом фронте, прежде всего, имеется в виду работа в рамках Нормандского формата и реализация Ассоциации Украины с ЕС, сделала Порошенко "своим" среди европейских элит. То количество встреч и переговоров, которые Порошенко провел с руководителями европейских стран и чиновников ЕС, не было в карьере ни одного украинского президента. Результатом стало предоставление украинцам право на безвизовые поездки в ЕС и окончание ратификации договора об Ассоциации со всеми европейскими странами. Что касается Нормандского формата, то он еще остается актуальным благодаря дипломатическому тандему Порошенко с Ангелой Меркель. Благодаря активности Порошенко в рамках Нормандского формата с президентами Германии и Франции реально было не допущено разрастание вооруженного конфликта на Донбассе. Сегодня конфликт продолжает оставаться горячим, но он локализован в границах Минских договоренностей. Локализация – это тот возможный результат, который удалось "выжать" дипломатическими усилиями из "минского формата".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Во-вторых, успехи и репутация на внешнеполитическом уровне провоцирует Порошенко на так сказать более высокий стиль в политике в самой Украине. Амплуа президента на сегодняшний день сосредоточено вокруг функций главы государства, что означает представление интересов Украины на международном дипломатическом уровне. Далее идет военно-силовой блок, выполнение функций главнокомандующего и защиты национальных интересов страны. И, наконец, консолидационная функция арбитража элитных интересов. Это дает возможность Порошенко быть над внутриполитическими конфликтами, которые сосредоточены преимущественно в парламенте, находится вне сильной критики, поскольку государственные интересы подняты выше политических. Плюс высокая маневренность с политической повесткой: президент курирует выгодные темы, одновременно обходя острые проблемы.

В-третьих, имидж Порошенко на второй срок складывается как кандидата элит в отличие от избирательной кампании первого срока. Президент взял на себя арбитражные функции на уровни коммуникаций разных групп элит. Известно, что важные решения Порошенко принимает в рамках так называемой "стратегической семерки". Так в СМИ называют неформальную совещательную группу президента. В нее входят сам президент Петр Порошенко, генпрокурор Юрий Луценко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк. Интересная ситуация складывается в парламенте. Президентская фракция старается сотрудничать с выгодными политическим партнерами. К примеру, фракции партии "Самопомич" и "Батькивщина" рассматриваются как не выгодные партнеры, поскольку их лидеры могут быть сильными конкурентами Порошенко на выборах. В то же время фракция "Оппозиционного блока" видится как более приемлемый партнер.

Самое интересное в изменении тактики президента в почти кардинальной смене идеологического позиционирования. Сейчас Порошенко сдвигается сильно вправо, берет на вооружение патриотическую повестку. Условно слоган на второй срок можно назвать как "антипереяслав" или "геть от Москвы". Открытие дверей в Европу и стабильная патриотическая волна в обществе – вот два кита будущей президентской кампании Порошенко. Отсюда ужесточение позиции в отношении экономической блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей, санкции против российских информационных сайтов, соцсетей "Вконтакте" и Одноклассники. Лозунг "возвращения в Европу" уже становится наиболее упоминаемым со стороны президента.

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Конечно, нельзя не отметить, что рейтинги президента имеют тенденцию к снижению, но факт его искусной политической и функциональной маневренности привел к определенной безальтернативности его как лидера для страны. Молодые лидеры за этот период не подросли, а старая гвардия и вовсе сдала свои позиции. Отсюда моделирование будущей конкуренции на выборах, вероятнее, всего пройдет по формуле Порошенко против бывших соратников Януковича. Напоминает кампанию второго срока Леонида Кучмы, у которого выгодным спарринг-партнером был лидер коммунистов Петр Симоненко. Только теперь Порошенко как проевропейский кандидат будет играть против пророссийского кандидата. Возможным кандидатом может быть лидер "Оппозицонного блока" Юрий Бойко. Конечно, одной европейскости будет мало для победы. Президенту нужно расширять амплуа до социального президента, а не оставаться в роли президента-европеизатора, президента-дипломата, президента-главнокомандующего. Борьба за доверие общества как раз станет главной прикладной задачей на вторую часть каденции Порошенко.