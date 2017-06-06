Стокгольмский арбитраж: Тимошенко обвинила Порошенко в манипуляции

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Власть использует решение Стокгольмского арбитража по газовому контракту с Россией для борьбы с "Батькивщиной" как с политическим оппонентом, заявила лидер политической силы Юлия Тимошенко на согласительном совете парламента.

"К сожалению, коррумпированная мафия Порошенко, а также их пустозвоны-марионетки, которые живут и работают за их счет и в их пользу, сегодня использовали решение в Стокгольмском арбитражном суде для того, чтобы уничтожать партию "Батькивщина" как оппонента", — заявила Тимошенко.

По ее словам, принцип "бери или плати", предусмотренный газовым контрактом 2009 года, был типичным для контрактов со всеми европейскими потребителями российского газа.

"Но в 2011 году Европейская комиссия провела антимонопольное расследование и по сути четко определила, что это монопольное требование, которое не может быть допущено в контрактах. Все, подчеркиваю, страны Европейского Союза начали отменять принцип "бери или плати"… Теперь отменила Украина. И в этом нет ничего экстраординарного", — добавила Тимошенко.

Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

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Ранее сообщалось, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по цене ниже, чем в Европе.