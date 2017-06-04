Украина: страна тотального исхода и рассеяния населения

Александр Карпец, для РИА Новости Украина

Исход и рассеяние – понятия, которые еще с библейских времен применялись к евреям. Теперь они могут "успешно" использоваться в отношении граждан Украины. Речь идет о так называемом заробитчанстве или, говоря по научному, о трудовой миграции. Она обретает все более устрашающие масштабы, действительно превращаясь в массовый исход из Украины и столь же массовое рассеяние если не по всему миру, то по целому ряду стран.

Эта проблема давняя, написано и сказано о ней много, но сейчас она в очередной раз заиграла новыми красками в связи с буйно распиаренным безвизом. Но очевидно, что проблема не в безвизе, поскольку до сих пор заробинчанство бурно развивалось и при наличии визового режима.

Проблема в том уродливом социально-экономическом укладе, который сложился в Украине, а также в той роли ресурсного придатка, которую она заняла в глобальной капиталистической системе.

Украина – ресурсная периферия капиталистической миросистемы. Ее удел – экспорт сырья, полуфабрикатов и прочей продукции с низким уровнем добавленной стоимости. К этому следует добавить разрушительные последствия катастрофической деиндустриализации во время постсоветчины. Причем деиндустриализация является следствием не только разрыва экономических и производственных связей после развала СССР, но и все тот же уродливый олигархический строй, который низвел некогда ракетно-космическую страну к положению этакого центрально-европейского Зимбабве, банановой страны, кое-как выживающей за счет экспорта сырья и дешевых рабочих рук.

Все это привело крайне заниженной стоимости труда и к резкой избыточности трудовых ресурсов даже в условиях обвальной депопуляции, то есть сокращения населения. По данным Министерства социальной политики еще за 2013 год, средний заработок трудового мигранта в месяц тогда составлял 930 долларов США, тогда как средняя зарплата в Украине — 380 долларов. Но сейчас времена изменились в худшую сторону, и 380 долларов, то есть почти 10 тысяч гривен, – это для очень многих несбыточная мечта. Средняя зарплата в стране едва превысила 6000 гривен, а в ряде депрессионных регионов, особенно в западной части страны, даже установленная недавно Гройсманом и компанией "от балды" минимальная зарплате в 3200 гривен является счастьем.

Такова главная причина огромного потока трудовых мигрантов, который после начала кризиса и войны на Донбассе резко усилился.

Но не следует в росте заробитчанства обвинять исключительно военно-политический и социально-экономический кризис, разгоревшийся в Украине после событий на майдане в 2014 году, а также последовавшей агрессии Москвы, аннексии Крыма и войны на Донбассе. А то нынче стало модным все явления соотносить с тем, что было в 2013 году, и это весьма забавно напоминает то, как в советское время все сравнивали с 1913 годом.

Проблема массовой трудовой миграции возникла давно, с момента развала СССР. Отечественная власть долгое время вообще не признавала проблему, хотя она буквально резала глаза. Но громко на официальном уровне о проблеме заговорили после того, как этот вопрос в полный рост поставила первый омбудсман Украины Нина Карпачева, которая в 2003 году сделала в парламенте Специальный доклад Уполномоченного Верховной Рады по правам человека "Состояние соблюдения и защиты прав граждан Украины за рубежом". Важнейшее место в этом докладе уделялось именно трудовой миграции, которая уже тогда, почти 15 лет назад обрела большие масштабы.

Анатомия и социология трудовой миграции

Очень многие мигранты из Украины проникают в Россию и на Запад нелегально, а потому часто становятся жертвами чёрного рынка: торговля людьми, наркоторговля, секс-туризм и прочее. Основные сферы занятости граждан Украины за рубежом — строительство, сельское хозяйство, домашнее хозяйство.

По ряду оценок, около трёх четвертей трудовых мигрантов из Украины работает за границей нелегально, что приводит к нарушению их прав, несоответствию нормативам, установленным как на родине, так и в стране пребывания. Обычной ситуацией является ненормированный рабочий день, несоблюдение техники безопасности, выполнение опасных для здоровья работ, связанных с риском для жизни и здоровья, несвоевременная и неполная выплата заработной платы. Мигрантам угрожает опасность оказаться в унизительных условиях существования или стать жертвами торговли людьми. Медицинская помощь нелегальным мигрантам как правило предоставляется нелегально, то есть о нормальном лечении речь не идет. Возвращающиеся мигранты сталкиваются с проблемой адаптации к украинскому обществу, изменившемуся за период их отсутствия.

Трудовые мигранты из Украины обычно сознательно соглашаются на неподобающие условия труда с целью заработать как можно больше средств. У трудовых мигрантов снижаются затраты времени на поддержание социальных и семейных связей. Ради минимизации затрат мигранты соглашаются на проживание в некомфортных условиях, некоторые привозят продукты с Украины.

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Имеют место отличия в направлениях внешних трудовых миграций мужчин и женщин. Преимущественно женский характер имеет трудовая миграция в Италию, Турцию, Японию, Грецию, преимущественно мужская миграция с Украины происходит в Россию, Португалию и Чехию.

Мужчины занимаются преимущественно строительными работами. В России наблюдается повышенная доля занятых на транспорте и в связи, в Польше — в сельском хозяйстве, многие украинские моряки работают на иностранных судах. Среди женщин, работающих в России, многие заняты в торговле и строительстве, в Чехии — в общественном питании, в лёгкой и пищевой промышленности, в Польше — в сельском хозяйстве и в качестве домашней прислуги, в Италии — также домашняя прислуга.

Интерес представляют возрастные и профессиональные характеристики заробитчан.

Трудовые мигранты из Украины представлены преимущественно лицами в возрасте 20 — 49 лет. Значительную часть мигрантов составляет молодежь в возрасте 25 — 29 лет. Чаще трудовыми мигрантами становятся лица с профессионально-техническим и полным средним образованием. Малообразованные люди из-за низкой квалификации не имеют значительных шансов трудоустроиться за границей, а высокообразованные слои меньше заинтересованы в этом из-за лучших возможностей трудоустройства в Украине.

Почти три четверти лиц, имеющих опыт трудовых миграций, ориентированы на повторение поездки. В целом мигранты преимущественно занимаются работами, мало способствующими повышению их квалификации, обретению навыков, необходимых для будущей продуктивной деятельности на Украине. Это к вопросу о "передовом опыте", который заробитчане привозят с собой в Украину, конечно, если возвращаются.

При сравнении профессиональной структуры заробитчан, выезжающих в Россию и на Запад, возникает следующий вопрос. Известно, что страны Запада, включая США и особенно Европу, являются потребителями неквалифицированных украинских трудовых ресурсов, находящих применение на тяжелых и не престижных работах. В России не квалифицированный и тяжелый труд тоже был востребован, но именно Россия обеспечивала трудоустройство максимального процента квалифицированных кадров. Даже сейчас, на фоне падения трудовой миграции в Россию, там продолжают пользоваться спросом украинские квалифицированные кадры – буровики, сварщики, специалисты в сфере машиностроения, включая судостроение, авиастроение, ракетно-космическую отрасль. Этим специалистам "москали" готовы платить вполне европейскую зарплату.

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В связи с этим возникает ряд вопросов и замечаний. Почему эти специалисты не находят применение в Украине? Почему им не платят зарплату, хотя бы приблизительно соответствующую российской? Неужели отечественная правящая верхушка не понимает, что это не просто бегство специалистов, но это еще и уход к агрессору отечественных технологий и ноу-хау, особенно в сфере военной промышленности, авиации, ракетостроении и так далее?

Сколько и куда

Несмотря на то, что проблема трудовой миграции является, повторим, давней, с 2014 года мигрантские настроения и сама миграция существенно выросли. По крайней мере, если верить данным исследования, проведенного в 2016 году компанией GFK Ukraine по запросу Международной организации по миграции (МОМ), то 8% граждан Украины, то есть 3 млн человек, планируют выехать работать за границу в ближайшее время. Еще в 2011 году, количество таких лиц насчитывало 1,2 млн человек. Одновременно процент украинцев, которые не рассматривают возможность выезда на заработки за границу, сократился с 55% в 2011 году до 44% в 2016 году.

Что касается основных стран направления трудовой миграции, привлекательность России сократилась с 18% в 2011 году до 12% в 2016 году, Польши – выросла с 7% в 2006 году до 30%. Тот факт, что именно польское направление стало наиболее многочисленным с точки зрения выезда, о чем далее. Первое место в рейтинге привлекательности с Польшей делит Германия, на втором месте – Италия, где хотят работать 19% потенциальных трудовых мигрантов. За ними следуют США (15%), Великобритания и Россия (по 12%), Канада и Чехия (по 11%).

Обращает внимание тот факт, что каждый пятый готов нелегально пересечь границу для трудоустройства в другой стране.

К чемоданному настроению добавляются и соответствующие действия: количество выехавших в течение только 2014-2016 годов GFK Ukraine оценивает в миллион человек.

Как будет показано дальше, есть и другие, более высокие значения. В разнобое цифр нет ничего удивительного, поскольку лишь малая часть заробитчан открыто декларируют себя таковыми.

Поэтому относительно количества наших заробитчан существует широчайший диапазон мнений. Сейчас большинство оценок сходятся на цифре 7 миллионов человек.

В частности, именно в 7 млн человек количество отечественных трудовых мигрантов за рубежом оценивает и первый омбудсман Украины Нина Карпачева, которая долгие годы практически занималась проблемой заробитчан и проводила соответствующие научно-статистические обобщения, в частности, в указанном выше Специальном докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Из этих 7 млн человек, по мнению Н. Карпачевой, около 3 млн работают в России, а около 1 млн человек – в Италии.

С Россией ситуация вообще выглядит запутанной. Считается, что война, участившиеся преследования украинских граждан в России, экономические проблемы в России, в том числе из-за международных санкций, делают Россию все менее привлекательной для украинских работников. В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины утверждают, что в России сегодня остается 700—800 тысяч человек: нефтяники, работники авиационной промышленности, строители, водители автотранспорта.

Конечно, сюда не входят вынужденные переселенцы из Донбасса, из зоны боевых действий, и сколько из них работает, а сколько вернулось назад, вообще никто не имеет ни малейшего понятия..

К тому же, в 2012-2013 года количество заробитчан также оценивали в те же 7 млн человек. Хотя очевидно, что с 2014 года их количество должно было возрастать. А в 2012-2013 годах официальные оценки количества заробитчан находились на уровне примерно 1,2 млн человек.

Еще раз повторим, общая ситуация и ситуация по ряду стран, остается крайне запутанной, поскольку подавляющее большинство заробитчан не желают «светиться». Лишь около 5 % будущих трудовых мигрантов регистрируются в соответствующих учреждениях.

Впрочем, по Польше имеются некоторые определенные данные.

В 2015 году Польша выдала гражданам Украины около 900 тыс. виз, половина из которых дают право на проживание и работу. Кроме того, 65 тыс. украинцев имеют Карту поляка – документ, который подтверждает польское происхождение, что также дает право на работу.

По сообщению министерства семьи, труда и социальной политики Речи Посполитой, число трудовых мигрантов из Украины, которые получили разрешение на работу в Польше, выросло в шесть раз с 2013 года. В 2016 году временную регистрацию на работу получили 1,3 миллиона украинцев, еще 116 тысяч получили возможность легального трудоустройства в Польше на более длительный срок.

Впрочем, эта информация едва ли может считаться полной, поскольку она учитывает только легальных трудовых мигрантов, но не учитывает огромного количества незаконных заробитчан, которые прибывают в Польшу на разные сроки под видом "туристов".

Экономический эффект и наплевательское к нему отношение

По данным Нацбанка, в 2016 году в страну поступило денежных переводов от заробитчан свыше 5,4 млрд долларов, что на 5,3% больше, чем в 2015-м. Эта сумма равна примерно 20% доходов государственного бюджета прошлого года, а также составляет 7% ВВП.

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Поступления от заробитчан составляют 12% от прошлогоднего экспорта Украиной товаров и услуг, который равен 44,89 млрд долларов.

По этому показателю Украина пока уступает "лидерам" в номинации самых зависимых от экспорта трудовых ресурсов стран. Например, в Непале переводы мигрантов формируют 32,2% ВВП, в Таджикистане – 28,8%, в Киргизии – 25,5%. Украина занимает "почетное" 29 место в мире по проценту мигрантских переводов в ВВП.

Обращает на себя внимание тот факт, что 5,4 млрд долларов в 2016 году – это в 4-5 раз больше, чем ежегодные так называемые иностранные инвестиции, которые в украинских реалиях очень часто являются возвратом части ранее вывезенных олигархами из страны капиталов. Кроме того, это более чем в 5 раз больше того транша МВФ размером в 1 "ярд", которого пришлось ожидать более года.

Впрочем, результаты 2016 года вряд ли можно считать слишком успешными. Самым "урожайным" был 2013 года, когда заробитчане перевели в Украину более 8,5 млрд долларов.

К тому же, указанные цифры официальных переводов денег заробитчан далеко не полностью отражают реальный приток средств. Значительная часть денег поступает неофициальным путем, и ее оценки отличаются в разы. Например, Нацбанк полагает, что в 2016 году по неофициальным каналам поступило 1,020 млрд долларов. Экспертные оценки намного выше, хотя не понятно, на чем основываются оценки как экспертов, так и Нацбанка.

А например, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно пересылают в Украину около 5 млрд евро. По словам главного польского дипломата, 2,5 млрд евро работающие в Польше украинцы передают в Украину с помощью банковских переводов, а 2,5 млрд евро – перевозят через границу наличными.

Кстати, Нацбанк Украины из года в год не учитывает поступления заробитчан именно из соседней Польши, причем не только неофициальные, но даже те, которые заходят в страну официально через банки и платежные системы.

Почему? А по качану! Вопросы на эту тему в Нацбанке упорно игнорируют! Отечественная властно-олигархическая верхушка вообще относится наплевательски ко всему, что не касается ее личного обогащения.

Потребность соседей в рабочих руках

Дальнейшее развитие трудовой миграции зависит не только от ситуации внутри страны, но и от потребностей стран-реципиентов. Прежде всего, здесь интересна позиция стран-соседей, являющихся членами ЕС. С одной стороны, они испытывают возрастающую потребность в рабочих руках из-за того, что граждане этих стран также массово выезжают на заработки в более богатые европейские страны. С другой стороны, в отличие от стран ядра Европы, страдающих не только от миграции из Азии им Африки, но и от снобизма, в странах бывшего советского блока давно сообразили, что возникающие из-за выезда их граждан лакуны на рынке труда лучше заполнять этнически близкими и образованными выходцами из Украины, поддающимися социализации в Европе, чем страдать, например, как та же Франция, от нашествия совершенно чуждого элемента арабо-негроидного элемента, которые часто не поддается социализации даже в третьем-пятом поколении.

В ближайшее время страны соседи намерены активно привлекать трудовых мигрантов из Украины.

В 2016 году в Чехии заработала специальная программа для украинцев, предусматривающая трудоустройство 5 тыс. украинских граждан ежегодно. При этом уровень образования и квалификации для чехов не принципиален.

Врач в Чехии получает эквивалент от 50 тыс. грн. ежемесячно. Для сравнения: ставка горничной – 20 тыс. грн., строителя или сельхозрабочего – 25-30 тысяч. Для высококвалифицированных специалистов, понадобится хотя бы базовое знание чешского языка, но, как говорится, почувствуйте разницу в цифрах, чтобы понять, где наши люди предпочтут жить и работать.

Согласно опросу, проведенному Экономической палатой Чехии, более 37% чешских компаний готовы брать украинцев без знания языка, а последние два года число незанятых рабочих мест в Чехии выросло на 166% до примерно 110 тыс. человек.

В десятимиллионной Чехии по состоянию на конец первого квартала 2016 г. свободными оставались более 117 000 вакансий. Наиболее болезненно недостаток рабочих рук чувствует промышленность страны. В профильном министерстве уточняют: самый большой запрос на инженеров-строителей, электротехников, механиков. Не хватает работников ИТ-сферы и медиков, особенно сестринского персонала. Для заполнения вакансий правительство разработало и одобрило пилотный проект упрощенной процедуры трудоустройства специалистов из Украины.

В Венгрию из Украины, как правило, едут этнические венгры и просто жители Закарпатья. По разным подсчетам в Венгрии трудится от 30 до 40 тыс. выходцев из Украины. Любопытно, что по некоторым данным, Венгрия теряет иностранные инвестиции из-за нехватки рабочих рук, а стоимость рабочей силы в ней начала существенно расти опять-таки из-за нехватки трудовых ресурсов, что снижает инвестиционную привлекательность страны. Самый простой способ – привлечение мигрантов из соседней Украины.

Аналогичная ситуация имеет место в соседней Словакии.

На первое же место по привлечения украинских заробитчан выходит Польша, отбирающая пальму первенства у России. Впрочем, о Польше уже говорилось выше.

К чему это ведет

Итак, повторим, Украина неуклонно закрепляет за собой позиции ресурсного придатка других стран, в том числе и в сфере трудовых ресурсов. Несмотря на то, что это дает кратковременный приток средств, в долгосрочной перспективе это ведет к неуклонной деградации страны в демографическом и социально-экономическом плане.

Но даже этот кратковременный положительный эффект власть не в состоянии эффективно использовать. Опять повторим, что властно-олигархическую верхушку не интересует ничего, кроме личного обогащения. Приходящие из-за рубежа средства используются преимущественно на проедание, на оплату продуктов и товаров первой необходимости по галопирующим вслед за инфляцией ценам, а также на оплату взвинченных коммунальных тарифов. В результате, средства, переведенные заробитчанами, оседают в карманах олигархов и часто выводятся ими обратно за рубеж. Эти средства крайне редко используются в качестве инвестиционного ресурса в малом бизнесе из-за бюрократии, коррупции, беспредела чиновников.

Но согласно неумолимому закону диалектики о единстве и борьбе противоположностей "имени Георга Вильгельма Фридриха Гегеля", есть и другая, отрицательная сторона медали. Наряду с теневой экономикой, заробитчанские миллиарды предохраняют существующий уродливый олигархический строй от потрясений, позволяя до сих пор хоть как-то сводить концы с концами на фоне галопирующей инфляции и обвальной девальвации национальной валюты последних лет, грабительских коммунальных тарифов и так далее. По сути, трудовая миграция есть ни что иное как средство для консервации нынешней уродливой ситуации, точнее продления агонии…

Но за относительную временную стабильность и продление существования нынешней уродливой социально-экономической системы очень скоро придется заплатить, поскольку, повторим, диалектику никто отменить не в состоянии.

Украина потеряет самую квалифицированную и мотивированную рабочую силу. В долгосрочной перспективе это подорвет конкурентоспособность страны и лишит ее последнего глобального конкурентного преимущества в виде избытка дешевых трудовых ресурсов. Вскоре безработица и дешевизна трудовых ресурсов сменится катастрофической нехваткой персонала и дороговизной трудовых ресурсов. Как следствие – застой или даже дальнейший упадок экономики, хотя дальше падать уже вроде и некуда.

Отдельно следует отметить, что отток рабочей силы из таких чувствительных сфер, как образование, медицина, высокие технологии, приведет к деградации последних и к ухудшению ситуации с продолжительностью и качеством жизни, а также с общим уровнем развития страны, который катастрофически катится вниз, в направлении к Зимбабве.

Массовая трудовая миграция чревата крайне тяжелыми демографическими последствиями. Украинский этнос будет обречен на исчезновение, так как украинцы, в отличие от китайцев и ряда других национальностей, склонны к практически полной ассимиляции и охотно на нее идут.

Демографические пустоты будут заполняться выходцами из Азии, Африки и более неблагополучных стран.

Украина перестанет быть Украиной…

И виновен в этом тот самый отечественный "элитняк", который, напялив вышиванки, корчит из себя патриотов и орет «Слава Украине!» по поводу, а чаще без повода.