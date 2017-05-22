В Венгрии задержали двух украинцев с фальшивыми паспортами

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В венгерском Дебрецене задержаны гражданин и гражданка Украины с фальшивыми словацкими паспортами, сообщают региональные СМИ.

По данным mukachevo.net, мужчина и женщина хотели пройти на самолет в Дебрецене и выехать за пределы страны, однако их документы вызвали подозрение у сотрудников паспортного контроля. В связи с этим был осуществлен усиленный досмотр паспортов 37-летнего мужчины и 38-летней женщины.

mukachevo.net В Венгрии задержаны двое украинцев с фальшивими паспортами

Выяснилось, что документы фальшивые, а после задержания оказалось, что нарушители являются гражданами Украины. В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов.

Ранее сообщалось, что трех украинцев задержали на Мальте за незаконную перевозку людей.