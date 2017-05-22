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    В Венгрии задержали двух украинцев с фальшивыми паспортами

    (обновлено: )23120
    Мужчина и женщина пытались пройти на самолет в венгерском Дебрецене по фальшивым словацким паспортам. Против правонарушителей возбуждено уголовное дело за подделку документов.
    В Венгрии задержаны двое украинцев с фальшивими паспортами
    mukachevo.net

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В венгерском Дебрецене задержаны гражданин и гражданка Украины с фальшивыми словацкими паспортами, сообщают региональные СМИ.

    По данным mukachevo.net, мужчина и женщина хотели пройти на самолет в Дебрецене и выехать за пределы страны, однако их документы вызвали подозрение у сотрудников паспортного контроля. В связи с этим был осуществлен усиленный досмотр паспортов 37-летнего мужчины и 38-летней женщины.

    mukachevo.net
    В Венгрии задержаны двое украинцев с фальшивими паспортами

    Выяснилось, что документы фальшивые, а после задержания оказалось, что нарушители являются гражданами Украины. В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов.

    Ранее сообщалось, что трех украинцев задержали на Мальте за незаконную перевозку людей.

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