Украинцы предлагают запретить водку, балалайки и "депортировать медведей"

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. На сайте петиций президенту Украины появилось предложение вслед за запретом российских социальных сетей и ресурсов запретить "матрешку, водку, пельмени, балалайки и депортировать медведей".

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"Предлагаю вслед за блокированием соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" запретить: матрешек, водку, пельмени, балалайки, а всех медведей депортировать в Сибирь", — говорится в тексте петиции.

Сейчас предложение собрала 329 голосов.

Ранее сообщалось, что на сайте петиций к президенту Украины появились обращения с просьбой заблокировать социальные сети YouTube и Facebook.