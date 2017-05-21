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    Украинцы предлагают запретить водку, балалайки и "депортировать медведей"

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (630)

    (обновлено: )26781
    На сайте петиций президенту Украины появилось предложение о запрете матрешек, водки, пельменей, балалаек, которое собрало 329 голосов. В петиции также сказано - "всех медведей депортировать в Сибирь".
    Производство водки
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. На сайте петиций президенту Украины появилось предложение вслед за запретом российских социальных сетей и ресурсов запретить "матрешку, водку, пельмени, балалайки и депортировать медведей".

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    "Предлагаю вслед за блокированием соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" запретить: матрешек, водку, пельмени, балалайки, а всех медведей депортировать в Сибирь", — говорится в тексте петиции.

    Сейчас предложение собрала 329 голосов.

    Ранее сообщалось, что на сайте петиций к президенту Украины появились обращения с просьбой заблокировать социальные сети YouTube и Facebook.

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