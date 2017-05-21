Запрет соцсетей, убийство Шеремета и события в Днепре: комментарий МВД

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    Служебное расследование действий полиции во время беспорядков 9 мая в Днепре завершится до 10 июня. Об этом в комментарии журналисту телеканала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
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    В МВД надеются, что провайдеры добросовестно будут выполнять решение о блокировке российских сайтов. 

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    "У нас в Украине 5 тысяч провайдеров, сказать, что можно очень быстро выполнить решение СНБО, мы не можем. И понемногу провайдеры принимают те или иные решения, надеемся, что все провайдеры будут добросовестными и законопослушными. МВД обязательно приобщается к реализации этого решения СНБО, в частности через такое подразделение, как Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, там есть профессиональные люди, которые также будут задействованы в выполнение этого решения СНБО", — сказал он. 

    Шевченко отметил, что если говорить об ответственности за невыполнение данного решения, то нужно вносить изменения в законодательство.

    "Речь идет о законодательстве, если оно будет предусматривать ответственность за невыполнение этого решения, то оно будет. Чтобы говорить вообще о такой ответственности, надо определенные законодательные изменения внести, возможно они будут внесены достаточно оперативно. Я знаю, что депутат Геращенко работает над определенным законопроектом относительно этого", — добавил он. 

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