Запрет соцсетей, убийство Шеремета и события в Днепре: комментарий МВД

В МВД надеются, что провайдеры добросовестно будут выполнять решение о блокировке российских сайтов.

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"У нас в Украине 5 тысяч провайдеров, сказать, что можно очень быстро выполнить решение СНБО, мы не можем. И понемногу провайдеры принимают те или иные решения, надеемся, что все провайдеры будут добросовестными и законопослушными. МВД обязательно приобщается к реализации этого решения СНБО, в частности через такое подразделение, как Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, там есть профессиональные люди, которые также будут задействованы в выполнение этого решения СНБО", — сказал он.

Шевченко отметил, что если говорить об ответственности за невыполнение данного решения, то нужно вносить изменения в законодательство.

"Речь идет о законодательстве, если оно будет предусматривать ответственность за невыполнение этого решения, то оно будет. Чтобы говорить вообще о такой ответственности, надо определенные законодательные изменения внести, возможно они будут внесены достаточно оперативно. Я знаю, что депутат Геращенко работает над определенным законопроектом относительно этого", — добавил он.