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    Интервью

    Психолог: у украинцев так и не появился общепризнанный лидер

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    Психолог Вадим Васютинский заявил в эфире "ГС", что нынешней власти не удалось изменить многолетнюю тенденцию всеобщего недоверия украинцев, а явный и общепризнанный лидер так и не появился.
    Вадим Васютинский. Архивное фото
    gazeta.ua

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Украинский центр политических и экономических исследований имени Александра Разумкова провел опрос, результаты которого гласят о том, что если бы прошли внеочередные парламентские выборы, то больше всего голосов набрали бы "Батькивщина", БПП и "Гражданская позиция".

    Согласно результатам исследования президенту доверяют 22% опрошенных, а не доверяют почти 72%. Правительству доверяют примерно 13%, и 82% — нет. Парламенту доверяют лишь 9% и 86% не верят депутатам.

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    Национальный банк, прокуратура и суды тоже не пользуются особым доверием наших граждан: 7-12% доверяют этим структурам, и более 80% — нет. Крайне низкий уровень доверия имеют также политические партии — 8,5%. А не доверяют им 83,5% опрошенных.

    В то же время результаты показали высокий уровень доверия к волонтерским организациям, церкви, Вооруженным силам Украины и Национальной гвардии. Если говорить конкретно о цифрах, то волонтерским организациям доверяют 66% респондентов, церкви — 63%, Вооруженным силам Украины — 56%, и Национальной гвардии Украины — примерно 50%.

    Результаты исследования Центра имени Разумкова проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы профессор, психолог, заведующий "Лаборатории психологии масс и сообществ" Института социальной и политической психологии Вадим Васютинский.

    (публикуется на языке оригинала)

    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото
    Новые лица в ВР и низкое доверие Порошенко. Комментарий политолога

    Такі дані опитування про які настрої в суспільстві можуть свідчити? Суспільство налаштоване критично проти будь-яких нинішніх політиків? Чи просто немає достойних?

    – Можна сказати і одне, і друге. І такий стан триває вже не просто досить давно, він вже в нас з 90-х років, такий хронічний стан тотальної недовіри. 

    Періодично десь під час Майданів десь загострюється якийсь, підвищується рівень довіри чи до політика або до якоїсь політичної сили, але загалом у нас десь такий стан, що явного лідера і явного загальновизнаного авторитету в нас суспільстві немає вже багато років. І це по-своєму добре, бо, знаєте, воно спонукає суспільство розвиватися. 

    А з другого боку, це погано, бо створює напруження, дезорієнтація і, власне, більшість громадян просто відчувають, що не можуть зрозуміти, куди ми, власне, рухаємося. І тому я підкажу ще одну цифру високу, що переважна більшість громадян, теж десь на рівні цих 70-80% переконана, що ми постійно рухаємося в неправильному напрямі.

    Через що існує таке переконання?

    – По-перше, ми маємо плюралізм думок, тобто це уявляння про правильний напрям. А вони дуже різні. Ті хочуть туди, ті — туди. І тільки якісь такі надзвичайні події, от як той Майдан чи ще щось, вони на якийсь період об'єднують громадян, і тоді цей напрям стає ніби такий більш загальний. 

    А загалом причина дуже практична, коли немає переконливих успіхів і досягнень. Це насамперед стосується економічної сфери. Ну і сьогодні це, звичайно, сфера воєнна. Коли ситуація на Донбасі така завмерла, незрозуміла, немає тієї перемоги, якої так всі хочуть. 

    І такий стан невизначеності, коли він довго триває, він дуже емоційно виснажує громадян, виснажує суспільство. І тому сподіватися на те, що буде якийсь ентузіазм, буде якесь піднесення, довіра, захват хоч ким-небудь, сподіватися не варто.

    В той же час, ми бачимо доволі високий рівень довіри до волонтерських організацій, до церкви, до ЗСУ та Нацгвардії. Чим обумовлений високий рівень довіри до цих організацій?

    Митрополит Антоний
    Центр информации УПЦ
    Митрополит Антоний: в наших храмах не звучат политические проповеди

    – Тут є теж декілька психологічних причин. По-перше, люди все-таки потребують відчувати до когось довіру. І тому коли на фоні тих установ і інститутів, які себе не виправдали в очах громадян, люди шукають щось таке, що має більш-менш пристойний вигляд. Це волонтери, тобто громадяни, які діють в громадських інтересах, військо, яке нас захищає. 

    Що стосується церкви, то тут я поставився б із застереженням, тому що коли питають просто про церкву, то громадянин, який відповідає, має на увазі свою церкву. А якби поставили питання про інший патріархат, то зрозуміло, що ця цифра була б набагато нижча, цей рівень довіри. Тому є така психологічна потреба, щоб хоч хтось був у цій країні привабливим. 

    Практично кожна нормальна людина задумуєтся і про себе, про свою позицію, хто я і що я, і з ким я, до кого я подібний, хто може бути мені за зразок. І тому називають це словом ідентифікація. З ким я ідентифікуюся. Чи можу я себе ідентифікувати з прем'єром, ВР тощо. Вони себе дуже скомпрометували. 

    Волонтери — це найбільш привабливий зразок. Нам усім хочеться бути трохи кращими, ніж ми є. І якщо ми високо оцінюємо волонтерів, то це і в наших власних очах теж трошки нас поліпшує.

    Чи громадяни вбачають у цих організаціях якусь певну альтернативу політикам? Чи можна говорити про якісь нові політичні сили, які можуть піти саме з цих організацій?

    – Вбачають не дуже. Є така тенденція, яка потужна. Тобто це тенденція, яка вписується більше в таке гасло "нам потрібні нові сили". І це гасло існує, знову ж таки, з 90-х років. Воно є постійним, з одного боку. 

    Президент Петр Порошенко во время визита в Германии
    Сайт президента Украины
    Безвиз для Украины: как Порошенко закончил дело Януковича

    З іншого боку, ці нові політичні сили практично не мають шансів перемогти на виборах, тому що навіть коли вони є, вони десь там з'являються, їх досить багато, то збагнути, розібратися, хто з них справді вартий того, щоб за нього голосувати, також неможливо. Тому це така трохи така патова ситуація. 

    Потрібні нові сили, але ми їх не вибираємо. І тому десь сюди вписується контекст про кращих представників громадськості, які діють в інтересах не власної кишені, а в інтересах суспільства.

    Ранее директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов, народные избранники не демонстрируют ответственности за принятые решения, поскольку не зависят от заработной платы.

    Также директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире "ГС" прокомментировал низкие рейтинги доверия к политикам, и заявил, что в цивилизованных странах при таком уровне доверия уже бы были приняты политические решения. 

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