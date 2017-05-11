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    Трех украинцев задержали на Мальте за незаконную перевозку людей

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (633)

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    Вооруженные силы Мальты задержали украинцев на яхте, следовавшей из Турции в Италию. Ордер на арест украинцев ранее выпустил сицилийский суд, получив информацию от миграционного агентства ЕС Frontex.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Власти Мальты задержали в мальтийских водах троих украинцев и выдвинули против них обвинения, связанные с незаконной перевозкой людей, сообщает агентство Синьхуа.

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    Вооруженные силы Мальты задержали украинцев на яхте, следовавшей из Турции в Италию. На борту судна находились 35 человек. Предполагалось, что пассажиров высадят в Сиракузе.

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    Ордер на арест трех украинцев ранее выпустил сицилийский суд, получив информацию от миграционного агентства ЕС Frontex. После задержания украинцы предстали перед судом на Мальте, где им предъявили обвинения.

    Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

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