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    Культура

    Сотрудники Google поздравили украинцев с праздником в вышиванках

    (обновлено: )5902
    Пятнадцать сотрудников Google решили принять участие во всемирном празднике украинской культуры. При этом к ним присоединились гости из Киева, уроженцы Казахстана и американцы разного этнического происхождения.
    Сотрудники Google поздравили украинцев с праздником в вышиванках
    Эспрессо.TV

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Работники калифорнийского подразделения Google присоединились к празднованию Дня вышиванки, который отмечался 18 мая. Об этом сообщает в пятницу Эспрессо.TV со ссылкой на координатора Google Developer Group Kyiv-Center Владимира Иванова.

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    По его словам, 15 работников Google решили принять участие во всемирном празднике украинской культуры. При этом к ним присоединились гости из Киева, уроженцы Казахстана и американцы разного этнического происхождения.

    "Праздник отмечается в Маунтин-Вью уже не впервые. Инициатива гуглеров является яркой иллюстрацией, как день вышиванки добавляет радости и красоты в разных уголках планеты. А красота всегда является современной", — сказал Иванов.

    В четверг Украина отмечала неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.

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