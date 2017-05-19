Сотрудники Google поздравили украинцев с праздником в вышиванках

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Работники калифорнийского подразделения Google присоединились к празднованию Дня вышиванки, который отмечался 18 мая. Об этом сообщает в пятницу Эспрессо.TV со ссылкой на координатора Google Developer Group Kyiv-Center Владимира Иванова.

По его словам, 15 работников Google решили принять участие во всемирном празднике украинской культуры. При этом к ним присоединились гости из Киева, уроженцы Казахстана и американцы разного этнического происхождения.

"Праздник отмечается в Маунтин-Вью уже не впервые. Инициатива гуглеров является яркой иллюстрацией, как день вышиванки добавляет радости и красоты в разных уголках планеты. А красота всегда является современной", — сказал Иванов.

В четверг Украина отмечала неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.