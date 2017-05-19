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    В МИД сообщили о состоянии пострадавших при аварии в Турции украинцев

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    На данный момент пострадавшие остаются в больнице. Посол Украины в Турции Андрей Сибиха сообщил, что пострадавшим в результате ДТП оказывается вся необходимая помощь.
    ДТП в Турции
    twitter.com/medyabeyin

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Угрозы жизни пострадавших в ДТП в Турции украинцев нет, они остаются в больнице, сообщает консульский департамент МИД Украины.

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    Канал Ses Gazetesi на youtube
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    "Пострадавшие в ДТП в Турции граждане Украины продолжают находиться в местной больнице. Угрозы их жизни нет", — говорится в сообщении консульской службы в Twitter.

    Накануне в посольстве Турции в Украине сообщили, что 16 украинских туристов находились в автобусе, который попал в ДТП в Турции, двое из них были госпитализированы, остальные получили медпомощь на месте. Авария произошла на 30-м километре трассы Стамбул-Денизли в провинции Мугла, когда туристы ехали на экскурсию, в автобусе также находились гид и водитель. По данным посольства, причиной аварии стало скользкое дорожное покрытие вследствие осадков.

    Посол Украины в Турции Андрей Сибиха сообщил, что пострадавшим украинцам оказывается вся необходимая помощь.

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