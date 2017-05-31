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    Мураев об "истории олигархии" в Украине

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    Внефракционный народный депутат Евгений Мураев заявил, что олигархи в стране появились с помощью паразитирования на государственном секторе.
    Канал на Youtube NewsOne

    Олигархи в Украине возникли вследствие паразитирования на государственном секторе страны, заявил внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

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    По его словам, власть в Украине выбрала механизм безответственности.

    "К работе привлекли Бальчуна, Абромавичуса, Яресько и многих других. Спрашивается — зачем? Для того, чтобы они, в угоду МВФ и заокеанским спонсорам, развалили страну и мы не смогли бы их привлечь к ответственности, так как они все являются гражданами иностранных государств" — заявил Мураев в эфире телеканала NewsONE.

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    Кроме того, нардеп отметил, что олигархи в стране появились с помощью паразитирования на государственном секторе. В работу предприятия вводился руководитель, который обкладывал его "прокладками", на которых и оставалась вся прибыль. При этом, сами руководители оставались несамостоятельными.

    "Нужно, чтобы любой менеджер госпредприятия понимал, что за преступление он получит 15 лет с конфискацией имущества. Вследствие чего ни один олигарх не сможет с ним договориться. И тогда мы сможем привести тех людей, которые покажут план расходов и доходов, прибыль и стратегию развития предприятия. Именно так и следует назначать людей, а не потому, что кто-то — поляк, окончил Гарвард или просто красивый. Человек, в первую очередь, должен знать как и что делать" — добавил Мураев.

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    Напомним, президент Петр Порошенко одной из своих приоритетных задач ранее называл деолигархизацию в Украине

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