Работы не будет. Польша пересматривает миграционную политику

Владимир Матвеев, обозреватель

В условиях миграционного кризиса в Европе, польское правительство упразднило документ под названием "Миграционная политика Польши" и намерено урегулировать поток трудовых мигрантов в страну, а также усилить контроль за легальностью выполнения работы в Польше иностранцем.

Как сообщил глава внутриполитического ведомства Польши Мариуш Блащак, на основании его рекомендации правительство аннулировало принятый в 2012 году документ, определяющий главные направления миграционной политики государства, передает Радио Польша.

"По моей рекомендации Совет министров аннулировал документ под названием "Миграционная политика Польши", такт как он не соответствовал проблемам, которые встают перед страной, а также не учитывал миграционный кризис, с которым столкнулась Европа", - цитирует заявление главы МВД Польши Мариуша Блащака Радио Польша.

Он добавил, что необходимо, прежде всего, учесть "влияние миграционных процессов на отечественный рынок труда" и "безопасность граждан Польши".

Вице-министр внутренних дел Якуб Скиба заявил, что предыдущий документ не давал возможности адекватно реагировать на миграционный кризис и экономическую миграцию из Украины. По его словам, Польше необходимо начать разделение беженцев и экономических мигрантов, а также разработать единую стратегию миграционной политики государства, отвечающую новым вызовам.

В свою очередь, евродепутат от правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ришард Чарнецкий заявил в интервью TVP Info, сообщает Onet, что его страна приняла уже 400 тыс. беженцев" с Украины.

Чарнецкий, комментируя статистику Евростата о количестве беженцев, которых приняли страны ЕС, сказал, что "Польша приняла уже 400 тысяч беженцев с Украины, и, таким образом, мы на втором месте после немцев (среди стран ЕС) по количеству принятых беженцев".

По его словам, "это показывает, что мы очень открыты для беженцев. Напомню, что в 90-е годы Польша приняла почти 100 тысяч чеченцев — мусульман. Мы были открыты тогда, теперь пусть другие будут такими же открытыми, мы уже свое сделали", сообщает Onet

Напомним, 2 сентября минувшего года в Польше вступил в силу закон, согласно которому, упрощается получение карты поляка, которая подтверждает принадлежность к польскому народу и дает возможность в дальнейшем получить польское гражданство. Это может усилить и без того интенсивный отток украинцев в Польшу.

Карта поляка — это документ, который выдается лицам, не имеющим польского гражданства, но являющихся гражданами стран постсоветского пространства. Многие польские работодатели заинтересованы в бонусах для владельцев карты поляка, как способа привлечь в страну более дешевые рабочие руки с Украины.

Ранее МИД РП заявил, что украинцы, которые приезжают в Польшу, также создают достаточно высокую миграционную нагрузку для страны, когда остаются в Польше, получив визу.

С учетом необходимости адекватно реагировать на миграционный кризис в ЕС и экономическую миграцию из Украины, а также мигрантов из других стран, соответствующие польские институции, специальный комитет Сейма должен в кратчайшие сроки разработать новую систему с целью разрешать проблему беженцев и мигрантов.

Поскольку запланированные с 1 января 2017 года изменения в трудоустройстве иностранцев (украинцев) в Польше перенесены решением правительства и будут вводиться постепенно, пока процедура трудоустройства для украинцев в целом не претерпела существенных изменений. Для того, чтобы получить рабочую визу и отправиться на работу в Польшу, достаточно иметь приглашение от официального польского работодателя или от воеводы.

В дальнейшем, предполагается, изменений в трудоустройстве украинцев в Польше не избежать, однако действовать они начнут еще не скоро, и водиться будут постепенно. В частности изменений, касающихся сезонной работы в Польше, по новым данным следует ожидать не ранее апреля 2017 года, а существенной реорганизации системы получения разрешений на работу в Польше — с 1 января 2018 года, пишут immigrant.today и zvistka.pl

Законопроект о новых правилах трудоустройства в Польше находился на рассмотрении у Комитета Совета Министров Польши. Ознакомиться с полным текстом поправок к польскому закону "О содействии занятости и учреждениях рынка труда" можно по ссылке.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в беседе с итальянским изданием La Repubblica, комментируя разные идеи и предложения в ЕС на тему принятия мигрантов, заявил, что "необходимо управлять миграционным потоком рассудительно и скоординировано". Если он будет не контролируемым, а одно из государств говорит, что "примем всех, Европа является открытой", то это претворится в угрозу, также для богатой Германии", сообщает Радио Польша.

До сих пор, напоминает Радио Польша, больше всего беженцев приняли Германия, Франция и Нидерланды. Австрия и Польша не приняла мигрантов в рамках соглашения о релокации. Против этого соглашения выступает правящая в Польше партия "Права и справедливости". Она обосновывает свою позицию, в частности, "критериям безопасности".

Помимо этого, премьер-министр Польши Беата Шидло также выступила с заявлением во вторник, что "в настоящее время правительством Польши не обсуждается вопрос о переходе страны на общеевропейскую валюту евро", передает Радио Польша. По мнению главы польского правительства, в сложившейся ситуации этот шаг не принес бы стране ожидаемой выгоды.