В ООН назвали основную причину масштабной миграции в мире

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Недоедание является основной причиной миграции, говорится в новом докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), передает Центр новостей ООН.

"Вопросы продовольственной безопасности и миграции тесно взаимосвязаны. Ведь голод вынуждает людей покидать свои дома в поисках пропитания, а массовые перемещения населения ведут к усугублению гуманитарных кризисов и огромной нагрузке на продовольственные системы стран, принимающих мигрантов", — говорится в сообщении.

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По данным авторов доклада, снижение уровня продовольственной безопасности на один процент оборачивает ростом числа международных мигрантов на 1,9 процента.

Эксперты ВПП призывают государства-члены ООН и частных доноров вкладывать больше средств в развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственных систем в странах происхождения мигрантов.

Ранее в ООН заявляли, что мир оказался на пороге крупнейшего с 1945 года гуманитарного кризиса.