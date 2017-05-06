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    В мире

    В ООН назвали основную причину масштабной миграции в мире

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    Мигранты штурмуют ЕС (632)

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    В докладе ВПП ООН отмечается, что голод вынуждает людей покидать дома в поисках пропитания, а массовые перемещения населения ведут к усугублению гуманитарных кризисов и огромной нагрузке на продовольственные системы стран, принимающих мигрантов.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Недоедание является основной причиной миграции, говорится в новом докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), передает Центр новостей ООН.

    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    REUTERS/Gleb Garanich
    Грань нищеты. Украинцы в тисках бедности

    "Вопросы продовольственной безопасности и миграции тесно взаимосвязаны. Ведь голод вынуждает людей покидать свои дома в поисках пропитания, а массовые перемещения населения ведут к усугублению гуманитарных кризисов и огромной нагрузке на продовольственные системы стран, принимающих мигрантов", — говорится в сообщении.

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    По данным авторов доклада, снижение уровня продовольственной безопасности на один процент оборачивает ростом числа международных мигрантов на 1,9 процента.

    Эксперты ВПП призывают государства-члены ООН и частных доноров вкладывать больше средств в развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственных систем в странах происхождения мигрантов. 

    Ранее в ООН заявляли, что мир оказался на пороге крупнейшего с 1945 года гуманитарного кризиса. 

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