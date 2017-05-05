… и высушить. Крым без воды – стратегия возврата территорий

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Новая стационарная бетонная дамба на Северо-Крымском канале окончательно перекрыла подачу пресной воды в Крым. "Сэкономленная" вода из Каховского водохранилища должна теперь орошать земли юга Херсонщины. Раньше канал перекрывала земляная дамба, которую спешно соорудили в 2014 году, отгородив от воды не только Крым, но и значительную часть Херсонской области.

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Новую дамбу возвели за год и 35 миллионов гривен. Специалисты говорят, что работы по обустройству новой дамбы будут продолжаться. Украина объясняет возведение дамбы острой экономической необходимостью — аграрные площади Херсонской области требуют обильного орошения. Но официальные власти усматривают в построенной дамбе и некое геополитическое значение. В принципе воду на полуостров можно вернуть. Оказывается, в дамбе есть специальная заслонка, и как только Россия вернет Крым Украине, эту заслонку откроют, и вода, которая всегда поступала на полуостров из Северо-Крымского канала, снова потечет в Крым.

Стоит напомнить, Россия в свое время предлагала Украине подписать договор о том, чтобы платить авансом за воду из Днепра, но это предложение Украина отвергла.

Удар по сельскому хозяйству

Северо-Крымский канал имел для полуострова огромное значение. До 2014 года в целом Крым потреблял 2 млрд кубометров воды в год. Половину обеспечивал Северо-Крымский канал, почти половину – возобновляемый местный сток за счет водохранилищ, около 7% — обеспечивали подземные воды, еще 5% – опресненная морская вода. Для сельского хозяйства в степных районах Крыма требовалось 80% от всей потребляемой воды. Остальные 20% – 400 млн кубометров – необходимы для ЖКХ, промышленности и питьевого водоснабжения населения.

По Северо-Крымскому каналу из Каховского водохранилища на Днепре шла в северные и восточные районы Крыма. Его главной задачей было орошение сельскохозяйственных земель и водоснабжение Керчи, Феодосии, Судака, Симферополя и ряда других городов. Альтернативы каналу в 2014 году просто не было. Перекрытие Северо-Крымского канала означало бы не только нехватку питьевой воды, но фактически убийство сельского хозяйства и пищевой промышленности полуострова, которая создавала 11,2% валового продукта Крыма и города Севастополя.

По оценке Минсельхоза на 2014 год, из-за проблем с водоснабжением Крым мог потерять до 120 тыс. гектаров культур, которые не могут быть орошены. Потенциальный ущерб от этого ведомство оценивало в 5 млрд рублей. Эта также означало бы потерю работы для 180 тыс. жителей региона, которые заняты в этой отрасли, а это 18% от всех работающих на экономику региона

Проблему частично решили

На самом деле после того, как Украина заблокировала канал, построенный еще при СССР, Крыму пришлось трудно. Но полуостров стал использовать внутренние источники питьевого и технического водоснабжения, а обретение "водной" независимости стало одной из приоритетных задач РФ.

Перекрытие канала в 2014 году заставило власти полуострова принимать экстренные меры, чтобы решить проблему нехватки питьевой воды. Жители крупных городов нехватку пресной воды не ощущают: близ Симферополя, Севастополя и Ялты имеются крупные водохранилища; восток полуострова, Феодосия и Керчь, решил проблему за счет переброски воды из реки Биюк-Карасу и Белогорского водохранилища. Но на севере Крыма, где канал был единственным крупным питьевым источником, нехватка воды стала проблемой номер один. В 2014 году, когда перекрыли канал, из Москвы поступило распоряжение: перебрасывать воду на север Крыма из Тайганского водохранилища в 86 км от Джанкоя. На прокладку труб привлекли военных. Потребность большей части жителей Северного Крыма в питьевой воде таким образом была покрыта.

Но этого не хватило на сельское хозяйство и промышленные предприятия. В сельском хозяйстве пришлось отказаться от выращивания риса и сократить площади других культур, в первую очередь кукурузы и сои. Уже в 2015 году от фермеров начали поступать сигналы, что в Нижнегорском районе образуются солончаковые пятна.

По данным председателя Госкомитета Крыма по водному хозяйству Игоря Вайля, в 2016 году в Северном Крыму орошали 10-11 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В этом году планируется увеличить поливные площади на 1300 — 2000 га.

"Это все, что мы можем взять из наших источников. Вернуть сельское хозяйство республики на тот уровень, который был до закрытия Северо-Крымского канала, можно только вернув канал. Это возвращение — очень целесообразно", — цитирует Вайля "Новая газета".

После возведения дамбы власти Крыма заявили, что полуострову воды на сезон хватит. Водохранилища естественного стока Крыма заполнены почти на 80%, ограничений в подаче питьевой воды для населения по Крыму и Севастополю не будет.

Вернем территории, потерям людей?

Проблема пресной воды остается самой главной на полуострове, остальные, созданные с легкой руки официального Киева практически решены. За три года в Крым пришел газ с материка, энергомост решил энергетические проблемы полуострова. В настоящее время строятся две ТЭС суммарной мощностью 940 МВт, было решено увеличить мощность Сакской ТЭЦ на 120 МВт. Построенный трубопровод позволяет обеспечить объемы потребления газа в Крыму до 2025 года, даже если местные месторождения иссякнут.

"Я понимаю доводы гидрогеологов, что сооружение дамбы поможет решить проблемы с водой в южных районах Херсонской области, но с точки зрения большой политики, геополитики — это вариант проигрышный. Такая политика ведет к тому, что стремительно теряется экономическая связность этих территорий с Украиной. И, соответственно, это отражается и в социологических замерах. Обратно в Украину в Крыму никто не спешит — абсолютное меньшинство людей, имеющих проукраинскую позицию, хочу отметить, что в 2014 году их было больше. Было заявлено, что Киев не отказывается от своих прав и будет реинтегрировать, возвращать Крым. Но пока, судя по всему, мы поступаем абсолютно по-средневековому: мы готовы забрать землю, но потеряем людей. В ХХI веке надо бороться, прежде всего, за умы людей и за то, чтобы люди себя ассоциировали с Украиной, если мы хотим вернуть. А пока политика, которую проводит Киев по отношению к Крыму, ведет к тому, что только отталкивает жителей полуострова от Украины", — сказал политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.