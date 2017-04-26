наверх
26.04.201723:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США откроют Центр помощи жертвам преступлений со стороны мигрантов

    (обновлено: )16
    Задачей офиса будет общение с жертвами и их семьями и выстраивание сотрудничества с организациями, которые им уже помогают. Министр внутренней безопасности заявил, что "эти жертвы уникальны, и их слишком часто игнорируют".
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В США будет открыт офис для помощи жертвам преступлений со стороны иммигрантов, сообщили министр внутренней безопасности США Джон Келли и глава иммиграционно-таможенной полиции Том Хоман.

    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar
    Трамп сделал откат и подписал новый, менее жесткий указ по мигрантам

    "Любые преступления ужасны, но эти жертвы уникальны, и их слишком часто игнорируют. Они являются жертвами преступлений, которых никогда не должно было случиться, потому что люди, совершившие эти преступления, не должны быть в нашей стране", — заявил Келли в пресс-релизе.

    Задачей офиса будет общение с жертвами и их семьями и выстраивание сотрудничества с организациями, которые им уже помогают.

    Президент США Дональд Трамп активно использовал в ходе предвыборной кампании общение с жертвами преступлений, совершенных нелегальными иммигрантами.

    Трамп заявляет, что наличие таких жертв показывает необходимость жестких иммиграционных мер и строительства стены на границе с Мексикой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Польский флаг
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Президент Франции Франсуа Олланд выступает на саммите Европейского Союза в Брюсселе
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?