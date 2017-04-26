В США откроют Центр помощи жертвам преступлений со стороны мигрантов

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В США будет открыт офис для помощи жертвам преступлений со стороны иммигрантов, сообщили министр внутренней безопасности США Джон Келли и глава иммиграционно-таможенной полиции Том Хоман.

"Любые преступления ужасны, но эти жертвы уникальны, и их слишком часто игнорируют. Они являются жертвами преступлений, которых никогда не должно было случиться, потому что люди, совершившие эти преступления, не должны быть в нашей стране", — заявил Келли в пресс-релизе.

Задачей офиса будет общение с жертвами и их семьями и выстраивание сотрудничества с организациями, которые им уже помогают.

Президент США Дональд Трамп активно использовал в ходе предвыборной кампании общение с жертвами преступлений, совершенных нелегальными иммигрантами.

Трамп заявляет, что наличие таких жертв показывает необходимость жестких иммиграционных мер и строительства стены на границе с Мексикой.