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    В мире

    ООН: мир - на пороге крупнейшего с 1945 года гуманитарного кризиса

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    ООН предупреждает, что отсутствие коллективных и скоординированных мер мирового сообщества может привести к гибели людей от голода и болезней, а также волне миграций.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. ООН сообщила, что ситуация в Йемене, Южном Судане, Сомали и Кении привела к крупнейшему гуманитарному кризису с момента основания организации в 1945 году.

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд ООН. Иск Украины против РФ - это чистый пиар - Дьяченко

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    "Мы находимся на критическом этапе истории. Уже в начале года мы столкнулись с крупнейшим гуманитарным кризисом с начала создания ООН. В данный момент более 20 миллионам человек в четырех странах угрожает голод", — говорится в заявлении организации.

    ООН предупреждает, что отсутствие коллективных и скоординированных мер мирового сообщества может привести к гибели людей от голода и болезней, а также волне миграций, что создаст нестабильную обстановку в целых регионах.

    Ранее специальный докладчик ООН по вопросу об опасных веществах Баскут Тунджак заявил, что на востоке Украины возник риск утечки химикатов, что чревато катастрофическими последствиями для здоровья местного населения и окружающей среды. 

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