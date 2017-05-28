Введение виз с Россией станет катастрофой для гастарбайтеров - эксперт

"Ничего такого уж страшного для нас, в том чтобы ввести визы для россиян нет. Для нас это гораздо меньшее зло, но настоящее зло этого решения состоит в том, что по принципу взаимности международных отношений Россия должна ввести визы для украинцев. И вот это будет огромная катастрофа для "заробитчан", работающих на российском рынке, для студентов", — заявил Волошин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.