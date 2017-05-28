наверх
28.05.201701:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Введение виз с Россией станет катастрофой для гастарбайтеров - эксперт

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (47)

    39
    По словам международного эксперта, экс-руководителя информационного департамента МИД Украины Олега Волошина, введение визового режима с Россией вполне вероятно, но если в течение двух месяцев это не произойдет, то такого не будет вообще.
    РИА Новости Украина

    "Ничего такого уж страшного для нас, в том чтобы ввести визы для россиян нет. Для нас это гораздо меньшее зло, но настоящее зло этого решения состоит в том, что по принципу взаимности международных отношений Россия должна ввести визы для украинцев. И вот это будет огромная катастрофа для "заробитчан", работающих на российском рынке, для студентов", — заявил Волошин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

    Смотрите также: Безвиз для украинцев: сколько нужно денег для въезда в ЕС

    Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

    В минувшее воскресенье СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства, однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе данный вопрос не значится.

    Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги