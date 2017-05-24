Украинские гастарбайтеры ежегодно пересылают из Польши около 5 млрд евро

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Украинцы, которые работают в Польше, пересылают в Украину ежегодно около пяти миллиардов евро, сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"В минувшем году Польша выдала 1 миллион 267 тысяч виз только гражданам Украины. 650 тысяч из них — это визы с правом пребывания и работы на территории Польши", — сказал министр в эфире радио RFM FM. По его словам, находящиеся в Польше украинцы ежегодно генерируют и высылают в Украину около пяти миллиардов евро.

"Это мы тоже должны Европе напоминать", — отметил Ващиковский, говоря о звучащей в ЕС критике в адрес Польши, которая отказалась принимать участие в европейской программе релокации беженцев.

В феврале украинская социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные опроса, согласно которым больше всего жителей Украины едут в поисках работы в Польшу, на втором месте Россия. По данным опроса, большинство работающих украинцев в России заняты в сфере строительства и ремонта, а в странах ЕС — на сельскохозяйственных работах и в сфере работы по дому. В опросе отмечается, что 35% респондентов работают за рубежом официально, 61% опрошенных — неофициально и 4% не ответили.

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В свою очередь, глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев рассказал, что по данным Госпогранслужбы Украины, в 2015 году в Россию выехало 4,1 миллиона украинских граждан, для многих из которых эти поездки были связаны с посещением родственников или заработками.