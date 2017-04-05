ЕС в ожидании нового миграционного цунами. Балканы готовы принять удар

РИА Новости Украина

Президент Македонии Георге Иванов (George Ivanov) и далее находится под давлением Евросоюза, настаивающего на том, чтобы мандат на формирование правительства этой балканской страны был передан лидеру оппозиции Зорану Заеву.

Напомним, на внеочередных парламентских выборах, прошедших в декабре, победу получили суверенисты из партии ВМРО-ДПМНЕ премьера Николы Груевского (Nikola Gruevski), но крупнейшая албанская партия DUI, нарушив традицию "коалиция с победившей силой", перешла на сторону СДСМ Зорана Заева, посулившей DUI реализацию "тиранской платформы", документа, о котором македонские албанцы договорились со своими соплеменниками в соседней Албании и который, как считает президент Македонии Георге Иванов, ведет к расколу страны. На сторону Заева встали НАТО и Евросоюз. С другой стороны, поддержка по поводу недопустимости вмешательства внешних факторов в дела суверенного государства пришла Иванову из Будапешта и из Москвы.

Читайте также: О чем пишут в мире: Brexit пошел, а независимость Шотландии на подходе

"Важно отдавать себе отчет в том, что эти сформулированные в Тиране меры, подразумевающие федерализацию Македонии, пересмотр архитектуры власти и даже государственной символики, фактически ведут дело к подрыву конституционных устоев, а в конечном итоге – дезинтеграции этой страны", — говорится в комментарии российского МИДа, опубликованном в начале марта.

Впрочем, Македония, возможно, нашла инструмент, с помощью которого могла бы повлиять на настроения ЕС.

Председатель Совета Европы Дональд Туск 3 апреля встречался с президентом Македонии Георге Ивановым, и обсуждали стороны не только политический кризис, но и кризис миграционный. Что всего важнее для Брюсселя, учитывая, что Европа является в какой-то степени заложницей Турции. В марте шеф турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу ясно дал понять, что Анкара вполне бы могла в одностороннем порядке выйти из соглашения о беженцах. Если Эрдоган откроет "шлагбаум", поток хлынет на Балканы. Драматические сцены пребывания в Македонии рвущихся в Европу мигрантов помнят все — через эту страну в 2015 году прошло 750 тысяч человек. В этот раз Македония может и не предпринять ничего, чтобы остановить их и как-то упорядочить приток беженцев в страны ЕС.

Именно так считает македонский политолог Бранко Неделковски (Branko Nedelkovski). В разговоре со Sputnik он отметил, что, хотя президент Иванов и не раскрыл подробности беседы с Тусклом по поводу беженцев, ясно, что у Македонии на фоне ухудшения отношений с ЕС определенно появился важный козырь:

"Если ЕС и далее будут поддерживать Заева и "тиранскую платформу", которая ведет к раздроблению нашей страны, нельзя исключать, что, при условии выполнения Турцией обещания, Македония просто никак не будет задерживать эту волну мигрантов, которая в таком случае пойдет к Косово и Черногории. Это было бы абсолютно законным решением, потому что у Иванова нет никаких обязательств перед Туском, а вот перед гражданами Македонии, есть. Его выбрал народ не для того, чтобы он нравился кому-то в ЕС, а для того, чтобы защищать интересы своего государства".

Неделковски считает, что каждое государство, в том в числе и Македония, вправе использовать свой "политический капитал":

"Мы маленькая страна, у которой нет выхода к морю, нет судоходных рек или нефти, но мы транзитная страна на пути, который создает проблемы ЕС. Так что мы могли бы просто не останавливать это миграционное цунами…"