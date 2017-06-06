Коболев раскрыл детали решения Стокгольмского арбитража

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма пересмотрел формулу цены в контракте на поставку газа между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", она теперь будет зависеть от цены газа на рынке, а не от цен на нефтепродукты, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Формула кардинально изменена. Она изменена с 2014 года. Она изменена на новый рыночный принцип… Формула цены одномоментно была изменена для Украины с привязки к нефти – к привязке к рынку. Раньше у нас было 100% нефти, сейчас – 100% рынка", — отметил Коболев в интервью "5 каналу".

Коболев сообщил, что при расчете цены по утвержденной арбитражем формуле Украина на сегодня могла бы покупать российский газ дешевле, чем это сейчас происходит со стороны Европы.

"Она (цена согласно обновленной формуле — Ред.) уже сейчас не только меньше той цены, которую от нас требует ПАО "Газпром", она даже меньше той цены, которую Украина оплачивает за газ, приобретаемый с европейского направления", — сказал Коболев, добавив, что на сегодня этот принцип есть наиболее справедливым и эта формула является наиболее эффективной в текущем состоянии вещей на газовом рынке Европы.

Коболев также прокомментировал решение о пересмотре цены на газ в контракте не с 2010 года, как этого хотела украинская сторона, а с 2014 года.

"Период, с которого трибунал принял решение о пересмотре цены для "Нафтогаза", в основном был определен теми действиями, которые руководство "Нафтогаза" до 2014 года и власти с 2010 по 2014 годы принимали по отношению к этому контракту и по отношению к тому, по какой цене импортировался газ из России", — сказал он.

Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

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Ранее сообщалось, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по цене ниже, чем в Европе.