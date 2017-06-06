"Газпром" принудят выполнять решение Стокгольмского арбитража - Коболев

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Украина получит право на принудительное выполнение решения Стокгольмского арбитража в разных странах (юрисдикциях), в которых есть активы российского "Газпром", если он откажется выполнять решение суда и возмещать компенсацию НАК "Нафтогаз Украины", заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

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"Это решение формально касается не Российской Федерации, а "Газпрома". Поэтому формальным субъектом, который должен выполнять или не выполнять решение суда, является "Газпром"… Если "Газпром" отказывается выполнять это решение, то Украина получает право на выполнение этого решения в принудительном порядке в каких-либо юрисдикциях", — сказал Коболев в эфире "5 канала".

Он также добавил, что российская компания владеет многими активами в Европе.

По словам Коболева, принятое решение Стокгольмского арбитража не может быть отменено другими судами, а рассмотрение апелляции возможно лишь на предмет процедуры судебного процесса, а не его сути.

"Если идти по пути принудительного выполнения, то эти суды (разных стран, юрисдикций, в которых есть активы "Газпрома" — Ред.) будут идти процедурно, они будут выполнять это решение по сути. Решение (Стокгольмского арбитража – Ред.) больше пересматриваться не будет… Какая-либо сторона может апеллировать относительно этого решения, но эта апелляция может быть только по процессу, а не по сути. Суть решения не пересматривается", — отметил глава правления НАК.

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Ранее сообщалось, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по цене ниже, чем в Европе.