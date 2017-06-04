Павлив: Стокгольмский арбитраж – капкан для Тимошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Стокгольмский арбитраж в среду вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Украинская сторона заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева. Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

"Предварительное решение Стокгольмского арбитража, конечно же, не в пользу Украины и это очевидно любому здравомыслящему человеку. Тем более, что рассмотрение вовсе не закончено. Но есть кое что, что заставляет Банковую ликовать", — написал политический аналитик, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив на своей странице в Facebook.

По его мнению, предварительное решение открывает дорогу к подтверждению выводов суда, отправившего Юлию Тимошенко за решетку, а следовательно, открывает дорогу к пересмотру или отмене решений февраля 2014 года, по которым она вышла га свободу.

"Нет, никто ее в Качановку отправлять не будет. Только и всего — восстановят судимость и "освободят" по УДО. А человек с судимостью не может баллотироваться в президенты Украины. Бинго!" - считает Павлив

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