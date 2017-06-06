Смерть в тарифах, агония в ЖКХ. Гройсман знает, как государством управлять

Александр Карпец, для РИА Новости Украина

Пока власти борются с должниками за коммуналку, самым крупным должником стало государство. В результате, ЖКХ по всей стране начинает агонизировать. Эта агония уже добралась даже до доселе относительно благополучного Киева: столица осталась без горячей воды, и, похоже, это надолго, водоканал рапортует, что он на грани остановки, а перспективы на следующий отопительный сезон представляются все более мрачными. И так по всей стране! И это только начало!

Причина состоит в "гениальном" государственном менеджменте. Катастрофически повышая тарифы на газ и коммунальные услуги сразу после назначения на должность премьера весной 2016 года. Гройсман громогласно заявил, что "покажет, как надо управлять государством". И это ему таки удалось! Удалось настолько, что ЖКХ страны разбил паралич!

В столице наконец-то начали осознавать масштабы проблемы, когда практически весь многомиллионный Киев остался без горячей воды.

Теплая вода? Забудьте!!!

Сурово сдвинув брови, на заседании Киеврады 1 июня с заявлением выступил столичный градоначальник Виталий Кличко. Он поведал, что киевляне стали заложниками разборок между монополистами. Проще говоря, "Нафтогаз" отключил от газового снабжения предприятия "Киевэнерго" из-за задолженности последнего за поставленное топливо. Прежде всего, была отключена самая крупная ТЭЦ 6, которая снабжает теплом и горячей водой значительную часть столицы.

Кличко отметил, что отключение теплоэлектроцентрали осуществлено "Укртрансгазом" — дочерним предприятием НАК "Нафтогаз" в связи с задолженностью "Киевэнерго" за природный газ. Сумма долга превышает 370 млн гривен, из которых 108 млн гривен — не профинансированные из государственного бюджета субсидии и льготы.

Еще суровее насупив брови, Кличко потребовал от правительства: пока государство не проведет взаиморасчеты с тепло- и газоснабжающими предприятиями, должен быть внедрен мораторий на отключение от газоснабжения объектов, обеспечивающих жителей Киева необходимыми коммунальными услугами.

На момент написания этого материала, в Кабмине в ответ хранили гробовое молчание. И то верно: кто такой Кличко? Тем более что "Киевэнерго" на данный момент контролирует так называемая Донбасская топливно-энергетическая компания, которую связывают с олигархом Ахметовым. А здесь у высших должностных лиц, прежде всего у Порошенко, свои интересы, о чем недавно уже приходилось писать.

Кстати, попутно возникает вопрос: что "донбасская топливно-энергетическая компания" делает в Матери Городов Русских городе Киеве, если, судя, по названию, ей следует пребывать в совершенно другом месте? Но это так, к слову…

Возникает еще один вопрос, на сей раз, уже к Кличко. Где же он такой суровый был год назад, когда Гройсман и компания катастрофически раздули тарифы, что и привело к нынешнему кризису неплатежей, способному окончательно похоронить остатки ЖКХ?! Понятно, что на формирование тарифов, кроме содержания домов и придомовых территорий, местное самоуправление уже влияния не имеет стараниями предыдущей компании – Януковича и Азарова. Но почему год назад Кличко как столичный мэр, руководитель самого крупного города не выступал категорически против, а вместе с ним – Ассоциация городов Украины, лидером которой по статусу является столичный мэр?!

Помешали сервильность и/или "договорняки" с Порошенко и Ко? А теперь, когда запахло жареным, появилась необходимость уйти от ответственности?!

К тому же, не горячей водой единой, как говорится…

Скоро будем без воды?

С холодной водой скоро тоже могут возникнуть проблемы.

На днях "Киевводоканал" заявил о долге перед компанией государства по субсидиям и льготам только за текущий год в 78 млн 413 тыс. гривен. В компании справедливо подчеркивают, что от долгов зависит стабильность водоснабжения и канализации Киева.

"К сожалению, такая ситуация негативным образом сказывается на работе предприятия. От стабильности расчетов зависит надежность работы систем водоснабжения и канализации города. Только так "Киевводоканал" может планировать и должным образом обеспечивать свою деятельность, выполнять ключевые задачи. В частности: закупать необходимые реагенты для подготовки питьевой воды, материалы для устранения аварий на сетях, своевременно реагировать на сезонные изменения источников водоснабжения, вовремя выплачивать заработную плату, готовиться к осенне-зимнему периоду и др.", — говорится в заявлении пресс-службы предприятия.

Читайте также: Чтобы страна не вылетела в трубу, дружно оплатим аренду газовых труб

Отмечается, что, по состоянию на 1 мая 2017 года, общая сумма долга перед предприятием составляет более 886 млн гривен.

А ведь холодная вода – это даже не горячая. Холодное водоснабжение и канализация – это вопрос санитарно-эпидемиологической ситуации, по сути, национальной безопасности.

Возмущенный голос регионов

И это проблема отнюдь не только столицы. 30 мая в информагентстве УНИАН прошла пресс-конференция на тему: "В течение шести месяцев государство не возмещает субсидии и льготы на оплату ЖК-услуг: когда будет погашен долг в сумме более 30 млрд и почему система на грани коллапса?".

В конференции приняли участие представители местного самоуправления и общественных организаций. Они призвали правительство погасить задолженность по выплате льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 35 млрд гривен, чтобы не допустить срыва подготовки к отопительному сезону.

В частности, с таким требованием выступил первый вице-президент общественной организации "Всеукраинский совет председателей ОСМД" Роман Бондарук. "Мы обращаемся к Кабинету министров Украины и премьер-министру с просьбой безотлагательно провести изменения в бюджет и закрыть задолженность. Мы думаем, что это, скорее всего, неправильное планирование государственного бюджета. Поэтому, мы предлагаем вместе планировать бюджет", — сказал он, добавив, что такая ситуация приводит к росту задолженности ОСМД перед электро-, водо-, газоснабжающими предприятиями, что негативно сказывается на работе этих предприятий и самого ОСМД.

При этом Бондарук отметил, что ОСМД, которые взяли "теплые кредиты", находятся в сложной ситуации и не смогут платить их.

"Сегодня мы уже имеем полугодовую задолженность по субсидиям. Есть случаи, когда электроснабжающие предприятия приходят в дома ОСМД и пытаются отключить лифты, свет. Мы понимаем, что это проблема не собственников домов, а неисполнение государством своих обязательств. Некоторые ОСМД, которые взяли теплые кредиты, через месяц будут не в состоянии платить их. Тем более, банки будут понимать, что есть финансовые риски и откажутся выдавать кредиты", — пояснил Бондарук.

Чтобы было понятно, власть в очередной раз дискредитировала ОСМД, подставив их "на бабки". А ведь предупреждали же умные люди: не надо влезать в ОСМД в этом государстве!

"Нас просят обратиться к правительству и Минфину с просьбой решить вопрос субсидий. Ведь люди, которые получают субсидии, не могут заплатить за содержание дома, возникает задолженность по выплате зарплаты у теплоснабжающих и водоснабжающих предприятий", — сказала президент общественной организации "Всеукраинский совет председателей ОСМД" Наталия Олейник.

Исполнительный директор ассоциации городов Украины Александр Слобожан заявил, что предпринять меры в первую очередь должно Министерство финансов Украины.

"Министерство соцполитики признает эту проблему и готовы ее решать, однако они говорят о том, что необходимы шаги со стороны министерства финансов. От такой задолженности страдает не только органы местного самоуправления и ОСМД, а и граждане. Если ситуация будет продолжаться, то могут быть негативные последствия на коммунальных предприятиях, а это отразится на качестве услуг, которые предоставляются гражданам", — сказал он.

Опять-таки, чтобы было понятно, государство загнало ЖКХ в долговой коллапс, а два соседних министерства не могут договориться, как погасить долги, возникшие по прямой вине власти. Но с формальной точки зрения, они могут и не договариваться.

Напомним, что субсидирование коммунальных услуг законодательно не урегулировано, и система субсидий работает на основе издаваемых Кабмином и постоянно изменяемых в ручном режиме нормативов крайне сомнительной легитимности.

Поэтому в вопросе субсидий с правительства взятки гладки. Обещали, но не дали… А где написано, что должны дать. Тем более, что, вопреки заявлениям активиста ОСМД Бондарука, проблема заключается не в "плохой финансовой" дисциплине, а в банальном отсутствии средств, которых просто не хватает из-за раздутых до космических уровней тарифов.

Присутствовавший на пресс-конференции городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко отметил, что в его городе продолжает расти задолженность, это негативно отражается на финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий.

"Мы хотим решить проблему вместе с правительством. В Черкассах на начало февраля 2017 года задолженность была 127 млн гривен, а на начало мая уже 202 млн гривен. Это негативно отражается на финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий, которые предоставляют услуги. Мы просим правительство принять меры по финансированию из бюджета льгот и субсидий. Если откровенно, мы хотим, чтобы к нам прислушивались и советовались с нами", — сказал он.

Первый заместитель городского головы Владимира-Волынского Ярослав Матвийчук подчеркнул, что из-за задолженности по льготам и субсидиям город не может готовиться к отопительному сезону.

Читайте также: Минздрав уже выкопал могилку для народа Украины

"На сегодняшний день задолженность в нашем городе по госпрограммам составляет 51 млн грн: 5 млн гривен по льготам, остальное по субсидиям. И четырехмесячная задолженность государства приводит к негативным последствиям. Город не может готовиться к отопительному сезону, начинают блокироваться счета предприятий. Если мы затянем с этой ситуацией, то мы заблокируем жизнедеятельность городов", — предупредил он.

Власть: кому должна – всем прощаю!

Итак, на указанной пресс-конференции была озвучена сумма задолженности государства по субсидиям перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг – 35 млрд гривен.

А ведь еще на конец 2016 года, по данным эксперта Александра Сергиенко, общая сумма долга государства перед коммунальщиками составляла 22,6 млрд гривен.

Причем расклад здесь интересный. В 2016 году предприятиям ЖКХ в качестве компенсации за субсидии населению была начислена астрономическая сумма – 52,6 млрд гривен. Правда, денег в бюджете не хватило, и реально государство перечислило коммунальщикам 37,5 млрд гривен, то есть долг государства составил 15,1 млрд гривен. Если к этой сумме добавить долг, оставшийся с 2015 года, то общая сумма долга государства перед коммунальщиками составит указанные 22,6 млрд гривен.

Сравнение двух указанных выше сумм задолженностей государства свидетельствует о том, что за четыре месяца 2017 года этот долг вырос более чем на 12 млрд гривен.

Из этих четырех месяцев минимум три попали на отопительный сезон, причем – обращаем внимание! – зима была относительно теплой, а весна была хоть затяжной и холодной, но началась рано – в последней декаде февраля уже стаял снег. Если бы зима продлилась до конца марта, ситуация с платежами, надо полагать, была бы еще хуже.

Очевидно, что долги государства по субсидиям будут расти и дальше. По последним данным, получателями субсидий являются 7,5 млн домохозяйств, а бюджетом на нынешний год на субсидии предусмотрено 51 млрд гривен. Правда, правительство заявило о намерениях сократить эту сумму до 47 млрд гривен, и даже пообещало это МВФ. Достигаться это будет тем, что под любым предлогом субсидии не будут выдаваться, и самым сильным методом является лишение должников права на субсидии.

Но по расчетам "Нафтогаза" ни 51, ни тем более 47 миллиардов не хватит, а на 2017 год необходимо до 74 млрд гривен.

Между тем, даже той, по сути, гигантской суммы, заложенной на этот год в государственном бюджете на выплату субсидий, уже не хватает. Согласно расчетам НАК "Нафтогаз Украины", в этом году для финансирования этого вида государственной помощи понадобится на 23 млрд грн больше, чем было запланировано в бюджете — 74 млрд гривен.

Конечно, власть может и далее пытаться игнорировать проблему, правдами и неправдами сокращая субсидирование путем сокращения субсидиантов и сумм субсидий. Но результатом будет дальнейший рост долгов населения, которое не способно оплачивать астрономические суммы. Впрочем, как видим, назначение субсидий тоже ситуацию не спасает, поскольку государство, наряду с населением, также задолжало огромные и все более возрастающие суммы за субсидии. В любом случае, конечным итогом этого театра абсурда станет окончательный коллапс и развал остатков ЖКХ.

Кстати, здесь наличествует вопиющий морально-этический аспект. Задолжав огромные суммы за субсидии, государство пытается преследовать граждан-должников, в частности, лишая их субсидий, что ведет к дальнейшему росту долгового вала, грозящего похоронить под собой не только ЖКХ, но и всю финансовую систему страны.

Выходит, гражданам быть должниками нельзя, а государству, точнее, власти можно?

Власть не останавливается в стремлении выдавить из граждан за коммуналку как можно больше денег вплоть до последней копейки. Ярчайшим примером служит поданный в парламент в апреле нынешнего года президентский законопроект №6232, одна из статей которого вводит систему автоматизированного ареста средств. С помощью этой системы по решению суда можно накладывать арест на средства, находящиеся на банковских счетах должников, и изымать их.

А как на счет банковской тайны? И вообще, власть соображает хоть немного, к чему это может привести. Ведь очень многие клиенты банков бросятся снимать наличность со счетов и, естественно, переводить гривны в валюту. Едва ли стоит углубляться в вопрос о том, к чему это приведет!

Оплата по счетам

Столь огромные и уже фактически неподъемные долги за коммуналку, в том числе, долги государства по субсидиям, являются прямым следствием прошлогоднего космического повышения тарифов сначала на газ, а затем, как следствие, на все виды коммунальных услуг. Прежде всего, речь идет о горячей воде и отоплении, а затем об остальных услугах, включая холодное водоснабжение и водоотвод. К этому также следует добавить непрерывно растущие тарифы на электроэнергию.

Теперь граждане и страна в целом расплачиваются за то, что Гройсман показал, как рулить государством.

Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко отмечает: "Это не в субсидиях дело. Это все завышенные тарифы на энергоносители. Они явно завышены. Они не являются рыночными и они, по сути, скомпрометировали этот механизм субсидий. Тарифную политику надо менять".

В свою очередь, эксперт Валентин Землянский справедливо отмечает, что цена отечественного газа, которые покрывает около 85% потребности ЖКХ, 80 долларов за 1000 кубометров с учетом инвестиционной составляющей, а его продают населению и коммунхозу по 250 долларов, то есть по цене импортного газа.

Такова главная причина. Нет никаких "экономически обоснованных тарифов". Даже понятие такое в законодательстве отсутствует. Есть шкурные интересы власти и олигархов, которые привели к коллапсу ЖКХ, а теперь грозят утопить в лавине долгов всю страну.

Впрочем, граждане сами виноваты. Они слишком долго терпят тарифные издевательства без сколько-нибудь видимых попыток этому противостоять, кроме возмущенной болтовни в интернете и на кухнях. Они дают себя втянуть в политиканские провокации на тему мови/языка, декоммунизации, Бандеры и прочего. Все это массовому обывателю подбрасывают для того, чтобы отвлечь его внимание от социально-экономического беспредела в стране, в том числе и в первую очередь от тарифного грабежа.

Читайте также — Политолог: пенсионная реформа – это пока чистая политика

И напоследок. Утвержденным 31 мая на Кабмина правительственным прогнозом социально-экономического развития страны на 2018-2020 годы предусматривается дальнейший рост тарифов ЖКХ.

Как говорил герой культовой кинокомедии, если ты дурак – то это надолго!