Минздрав уже выкопал могилку для народа Украины

РИА Новости Украина
Украина на пороге медицинской реформы, которую могут успешно похоронить. Эксперты утверждают: если нужные для изменений законы парламент не примет до летних каникул – процесс затянется на годы. А тем временем украинцы медленно и тихо вымирают, а не бастуют против системы. Ведь продолжительность жизни украинцев — на 10 лет короче, чем в странах ЕС, пишут Волынские новости.
Что ждет медицину и кто хочет похоронить реформу, шла речь на встрече экспертов реанимационного пакета реформ и ОО "Центр UA" с журналистами в рамках всеукраинского тура "ЗміниТи".
Читайте также: Глузман: честные люди из Минздрава несут реальную угрозу
С февраля эксперты вместе со специалистами МОЗ объезжают регионы для того, чтобы выяснить мнение медиков, представителей органов местного самоуправления, рядовых граждан о предложенных изменениях.
Система поставила украинского врача перед выбором: нищий или рэкетир
Конституция Украины обещает гражданам бесплатную медицину и переводит выполнение этих обещаний на органы местного самоуправления, отмечает эксперт по медицинской реформе реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка.
При этом бюджет системы здравоохранения идет на содержание учреждений. А это — 3% ВВП. И при этом средняя зарплата врача — 3200 гривен.
"Государство говорит гражданам: вам все бесплатно. И за то, чтобы так происходило, дает зарплату врачу 3200. Зато, когда человек приходит в больницу, 95% медикаментов он оплачивает из собственного кармана. А если у врача 3200 зарплата, то выбор у него невелик: либо лечишь и ждешь, пока что-то дадут, как нищий, или ты говоришь цену и лечишь, и тогда ты рэкетир.
Следствие этой системы — мы просто тихо вымираем. Почему тихо? Потому что по этому поводу нет общенациональных протестов. А средняя продолжительность жизни украинцев – на 10-12 лет меньше, чем в ЕС. То есть каждому из нас вынесен общегосударственный приговор, мы умрем на 10 лет раньше. И по этому поводу нет общенациональных забастовок", – объясняет Александр Ябчанка.
Есть и другая сторона проблемы нынешней системы здравоохранения – финансы. Статистика свидетельствует, что ежегодно 640 000 домохозяйств попадают в трудное финансовое положение, потому что кто-то из семьи заболел. Люди продают последнее, что есть в доме, особенно когда речь идет о спасении детей, одалживают деньги у родных, соседей, идут на радио, телевидение с просьбой о помощи.
Это, в свою очередь, привело к тому, что страна находится в таком информационном поле, что медицина ассоциируется со смертью или с банкротством. Чисто психологически гражданин предпочитает держаться от медицины подальше.
"Украинцы обращаются за медицинской помощью тогда, когда есть проблема. О профилактике, ранней диагностике речь не идет. Но ни для кого не секрет, что предупредить проблемы для организма удобнее и дешевле, чем лечить. 80% граждан сразу обращаются с проблемой, обходя первичное звено, которое должно отвечать за профилактику, раннюю диагностику. Человек живет как живет, когда происходит проблема начинается или аптекотерапия, или гугл-терапия. Но ты прежде всего должен понять, что с тобой происходит, а потом лечить. Мы живем в этом абсурде и умираем раньше", — отмечает эксперт.
Главный врач должен стать менеджером, а на первом месте должен быть пациент
Что предлагает реформа? Первое, чтобы государство отошло от пустых обещаний бесплатной медицины и пришло к гарантированному пакету медуслуг, которые оно оплачивает. То есть, государство должно четко объяснить: вот это мы можем оплатить из госбюджета, а за остальных надо платить из собственного кармана или застраховаться в страховой компании.
Вторая принципиальная разница: государство отходит от бюджетного финансирования учреждений и переходит к принципу закупки у них услуг. Сколько заведение реально работы выполнит – столько государство ему будет давать денег, а не содержать кровати и стены. Сегодня же по тарифной сетке неважно, сколько делает врач операций – 1 или 50 операций – зарплата одинаковая.
После реформы, куда пойдут деньги, будет решать не чиновник, а гражданин. Куда человек обратился за медицинской помощью – туда идут деньги. Это принцип "деньги следуют за пациентом".
Исчезнут схемы распределения потоков – область-район-город. Сегодня больница не заинтересована в пациентах, поскольку от количества пациентов не зависит ее финансирование. Соответственно, они получают финансирование на содержание больницы и по результатам того, как договоришься с властью. В этой системе врач бесправен: у него есть главный врач, который договаривается о бюджете.
После изменений основным в системе будет пациент. А главный врач должен договариваться не с властью, а врачами. чтобы они нормально оказывали услугу и чтобы к ним шли пациенты и, соответственно, шли деньги.
Что надо сделать?
Уже с февраля специалисты МОЗ вместе с общественными экспертами объезжают Украину. Луцк – это сорок шестой город, где представили эту концепцию, на основе которой составлены четыре ключевых законопроекта, которые необходимо принять.
Упомянутые документы регулируют процесс, как государство должно переходить к изменению схемы финансирования. Во-первых, учреждения должны быть автономными. Следующее – чтобы государство могло закупать услугу, нужно создать национальную службу здоровья, которую в прошлом году образовали. Но самое главное: нужны соответствующие изменения в бюджетный кодекс и дополнительные финансовые гарантии для бойцов АТО. Все это в пакете законопроектов.
Сейчас ключевой момент этого процесса. Потому до конца этой сессии нужно заставить депутатов принять соответствующие законопроекты. Если этого не произойдет – рассмотрение перенесут на осень. В таком случае эти перемены не попадают в бюджетный год, в следующий бюджетный год Украина войдет с той же системой и все переносится на предвыборный год.
"Ни одна страна не входила в предвыборный год с такой чувствительной реформой. А наши нардепы не выглядят столь смелыми", – подчеркивает Александр Ябчанка.
Кто хочет похоронить реформу
По словам председателя и соучредителя Центра UA, экс-вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции Олега Рыбачука, комитет здравоохранения в Верховной Раде – самый большой враг медицинской реформы в Украине. После анализа его деятельности выяснилось, что этот комитет ленивый, члены комитета за три года собрались трижды, приняли три законопроекта, которые к ним не относятся (их готовили предшественники).
"Кворума нет, Комитет нафарширован лоббистами фармакологического бизнеса, упорно защищающими свои интересы. Если им удастся затянуть медицинскую реформу, то минимум 5 лет ничего не будет", – объясняет он.
Еще одним противником реформы оказалась фракция БПП. Заместитель председателя фракции Сергей Березенко своим выступлением пытался "похоронить" реформу.
"Получается, заместитель председателя фракции – голос Порошенко и без всякого страха пытается все похоронить. И все понимают, что это позиция президента. Упомянутые законы, которые должны изменить схему финансирования, предлагают обсудить, создать рабочую группу, отказываются ставить законопроекты в повестку дня. Мы уже полгода ездим по регионам и обсуждаем эту реформу. Ни один депутат не пришел на него. А дорабатывать эту реформу нет способа: здесь или ты меняешь схему финансирования, или хранишь ее", – объясняет Олег Рыбачук.
И только на прошлой неделе, добавляет он, тот же Сергей Березенко указал четкий дедлайн: до 6 июня эти законопроекты должны внести в повестку дня и проголосовать в целом.
"Это тест для президентской фракции на сознательность, и тест для нас на выживание", – добавляет Александр Ябчанка.
Конечно, есть и сопротивление в сфере медиков среди тех, кому есть что терять. Врачи понимают, что в этой системе больше возможностей, но и больше ответственности, если будешь сидеть в ординаторской и пить чай, ты будешь неинтересен учреждению, потому что не привлечешь пациентов и, соответственно, не принесешь средств.
Главный врач, в свою очередь, должен из начальника измениться в менеджера, провести менеджмент среди персонала, набрать квалифицированных врачей и заинтересовать их финансово, при этом превратить свою больницу из бюджетного учреждения в некоммерческое предприятие.
Практикующий врач получает возможность или быть наемным работником в больнице, или открыть физическое лицо-предпринимателя и начать конкурировать с предыдущим местом работы. Поэтому главный врач думает, как заинтересовать врача финансово.
Уже в этом году эта система должна заработать на первичке: гражданин заключает соглашения с врачом, которому он доверяет. От количества договоров будет зависеть финансирование, которое получит заведение. Однако, доведут ли реформу до логического конца, зависит прежде всего от членов парламента.