Минздрав уже выкопал могилку для народа Украины

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РИА Новости Украина

Украина на пороге медицинской реформы, которую могут успешно похоронить. Эксперты утверждают: если нужные для изменений законы парламент не примет до летних каникул – процесс затянется на годы. А тем временем украинцы медленно и тихо вымирают, а не бастуют против системы. Ведь продолжительность жизни украинцев — на 10 лет короче, чем в странах ЕС, пишут Волынские новости.

Что ждет медицину и кто хочет похоронить реформу, шла речь на встрече экспертов реанимационного пакета реформ и ОО "Центр UA" с журналистами в рамках всеукраинского тура "ЗміниТи".

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С февраля эксперты вместе со специалистами МОЗ объезжают регионы для того, чтобы выяснить мнение медиков, представителей органов местного самоуправления, рядовых граждан о предложенных изменениях.

Система поставила украинского врача перед выбором: нищий или рэкетир

Конституция Украины обещает гражданам бесплатную медицину и переводит выполнение этих обещаний на органы местного самоуправления, отмечает эксперт по медицинской реформе реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Педиатр, кандидат медицинских наук, "Реанимационный пакет реформ" Александр Ябчанка

При этом бюджет системы здравоохранения идет на содержание учреждений. А это — 3% ВВП. И при этом средняя зарплата врача — 3200 гривен.

"Государство говорит гражданам: вам все бесплатно. И за то, чтобы так происходило, дает зарплату врачу 3200. Зато, когда человек приходит в больницу, 95% медикаментов он оплачивает из собственного кармана. А если у врача 3200 зарплата, то выбор у него невелик: либо лечишь и ждешь, пока что-то дадут, как нищий, или ты говоришь цену и лечишь, и тогда ты рэкетир.

Следствие этой системы — мы просто тихо вымираем. Почему тихо? Потому что по этому поводу нет общенациональных протестов. А средняя продолжительность жизни украинцев – на 10-12 лет меньше, чем в ЕС. То есть каждому из нас вынесен общегосударственный приговор, мы умрем на 10 лет раньше. И по этому поводу нет общенациональных забастовок", – объясняет Александр Ябчанка.

Есть и другая сторона проблемы нынешней системы здравоохранения – финансы. Статистика свидетельствует, что ежегодно 640 000 домохозяйств попадают в трудное финансовое положение, потому что кто-то из семьи заболел. Люди продают последнее, что есть в доме, особенно когда речь идет о спасении детей, одалживают деньги у родных, соседей, идут на радио, телевидение с просьбой о помощи.

Это, в свою очередь, привело к тому, что страна находится в таком информационном поле, что медицина ассоциируется со смертью или с банкротством. Чисто психологически гражданин предпочитает держаться от медицины подальше.

"Украинцы обращаются за медицинской помощью тогда, когда есть проблема. О профилактике, ранней диагностике речь не идет. Но ни для кого не секрет, что предупредить проблемы для организма удобнее и дешевле, чем лечить. 80% граждан сразу обращаются с проблемой, обходя первичное звено, которое должно отвечать за профилактику, раннюю диагностику. Человек живет как живет, когда происходит проблема начинается или аптекотерапия, или гугл-терапия. Но ты прежде всего должен понять, что с тобой происходит, а потом лечить. Мы живем в этом абсурде и умираем раньше", — отмечает эксперт.

Главный врач должен стать менеджером, а на первом месте должен быть пациент

Что предлагает реформа? Первое, чтобы государство отошло от пустых обещаний бесплатной медицины и пришло к гарантированному пакету медуслуг, которые оно оплачивает. То есть, государство должно четко объяснить: вот это мы можем оплатить из госбюджета, а за остальных надо платить из собственного кармана или застраховаться в страховой компании.

Вторая принципиальная разница: государство отходит от бюджетного финансирования учреждений и переходит к принципу закупки у них услуг. Сколько заведение реально работы выполнит – столько государство ему будет давать денег, а не содержать кровати и стены. Сегодня же по тарифной сетке неважно, сколько делает врач операций – 1 или 50 операций – зарплата одинаковая.

После реформы, куда пойдут деньги, будет решать не чиновник, а гражданин. Куда человек обратился за медицинской помощью – туда идут деньги. Это принцип "деньги следуют за пациентом".

Исчезнут схемы распределения потоков – область-район-город. Сегодня больница не заинтересована в пациентах, поскольку от количества пациентов не зависит ее финансирование. Соответственно, они получают финансирование на содержание больницы и по результатам того, как договоришься с властью. В этой системе врач бесправен: у него есть главный врач, который договаривается о бюджете.

После изменений основным в системе будет пациент. А главный врач должен договариваться не с властью, а врачами. чтобы они нормально оказывали услугу и чтобы к ним шли пациенты и, соответственно, шли деньги.

Что надо сделать?

Уже с февраля специалисты МОЗ вместе с общественными экспертами объезжают Украину. Луцк – это сорок шестой город, где представили эту концепцию, на основе которой составлены четыре ключевых законопроекта, которые необходимо принять.

Упомянутые документы регулируют процесс, как государство должно переходить к изменению схемы финансирования. Во-первых, учреждения должны быть автономными. Следующее – чтобы государство могло закупать услугу, нужно создать национальную службу здоровья, которую в прошлом году образовали. Но самое главное: нужны соответствующие изменения в бюджетный кодекс и дополнительные финансовые гарантии для бойцов АТО. Все это в пакете законопроектов.

Сейчас ключевой момент этого процесса. Потому до конца этой сессии нужно заставить депутатов принять соответствующие законопроекты. Если этого не произойдет – рассмотрение перенесут на осень. В таком случае эти перемены не попадают в бюджетный год, в следующий бюджетный год Украина войдет с той же системой и все переносится на предвыборный год.

"Ни одна страна не входила в предвыборный год с такой чувствительной реформой. А наши нардепы не выглядят столь смелыми", – подчеркивает Александр Ябчанка.

Кто хочет похоронить реформу

По словам председателя и соучредителя Центра UA, экс-вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции Олега Рыбачука, комитет здравоохранения в Верховной Раде – самый большой враг медицинской реформы в Украине. После анализа его деятельности выяснилось, что этот комитет ленивый, члены комитета за три года собрались трижды, приняли три законопроекта, которые к ним не относятся (их готовили предшественники).

"Кворума нет, Комитет нафарширован лоббистами фармакологического бизнеса, упорно защищающими свои интересы. Если им удастся затянуть медицинскую реформу, то минимум 5 лет ничего не будет", – объясняет он.

Еще одним противником реформы оказалась фракция БПП. Заместитель председателя фракции Сергей Березенко своим выступлением пытался "похоронить" реформу.

"Получается, заместитель председателя фракции – голос Порошенко и без всякого страха пытается все похоронить. И все понимают, что это позиция президента. Упомянутые законы, которые должны изменить схему финансирования, предлагают обсудить, создать рабочую группу, отказываются ставить законопроекты в повестку дня. Мы уже полгода ездим по регионам и обсуждаем эту реформу. Ни один депутат не пришел на него. А дорабатывать эту реформу нет способа: здесь или ты меняешь схему финансирования, или хранишь ее", – объясняет Олег Рыбачук.

И только на прошлой неделе, добавляет он, тот же Сергей Березенко указал четкий дедлайн: до 6 июня эти законопроекты должны внести в повестку дня и проголосовать в целом.

"Это тест для президентской фракции на сознательность, и тест для нас на выживание", – добавляет Александр Ябчанка.

Конечно, есть и сопротивление в сфере медиков среди тех, кому есть что терять. Врачи понимают, что в этой системе больше возможностей, но и больше ответственности, если будешь сидеть в ординаторской и пить чай, ты будешь неинтересен учреждению, потому что не привлечешь пациентов и, соответственно, не принесешь средств.

Главный врач, в свою очередь, должен из начальника измениться в менеджера, провести менеджмент среди персонала, набрать квалифицированных врачей и заинтересовать их финансово, при этом превратить свою больницу из бюджетного учреждения в некоммерческое предприятие.

Практикующий врач получает возможность или быть наемным работником в больнице, или открыть физическое лицо-предпринимателя и начать конкурировать с предыдущим местом работы. Поэтому главный врач думает, как заинтересовать врача финансово.

Уже в этом году эта система должна заработать на первичке: гражданин заключает соглашения с врачом, которому он доверяет. От количества договоров будет зависеть финансирование, которое получит заведение. Однако, доведут ли реформу до логического конца, зависит прежде всего от членов парламента.