Власти Киева подготавливают граждан к повышению тарифов на проезд

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Киевляне по-прежнему смогут ездить в общественном транспорте по проездным билетам, а льготы на проезд сохраняются, заявил заявил начальник КП "Киевский метрополитен"Виктор Брагинский.

Накануне в столице прошли слушания по вопросу возможного повышения стоимости проезда в общественном транспорте. На них пригласили членов общественного совета при Киевской администрации, сотрудников "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена", Департамента экономики и инвестиций КГГА и всех желающих киевлян, сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

"Транспортное предприятие находится в сложном положении. В 2014 году мы смогли сократить плановый убыток предприятия до 160 миллионов гривен, в 2015-м – до 115 миллионов, прошлый год впервые закончили с прибылью. Но в этом году из-за резкого повышения тарифа на электроэнергию в 4,6 раза, ожидаем закончить год с убытком в 600 миллионов", – сказал Брагинский.

По его словам, себестоимость проезда одного пассажира составляет 6,64 гривны, но благодаря введению гибкой системы скидок, стоимость поездки по проездным составит от 3,87 грн.

"Мы не просто повышаем стоимость проезда, а вводим гибкую систему скидок. Таким образом, только цена разовой поездки будет 5 гривен. Хочу просить общественность отнестись с пониманием к такому вынужденному шагу. Если мы не будем платить за электричество, то нам его отключат", – добавил начальник столичной подземки.

По словам Елены Стрижиус, замначальника Главного управления по вопросам ценовой политики Департамента экономики и инвестиций КГГА, проект распоряжения о повышении стоимости проезда разработали, чтобы спасти транспортные предприятия столицы и обеспечить безопасность перевозок.

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"При этом, понимая в каком сложном положении могут оказаться киевляне, мы предусмотрели дотации из бюджета, чтобы покрыть разницу между установленным тарифом и себестоимостью проезда, также, мы сохранили все льготы", – сказала она.

Как сообщается, руководители транспортных предприятий заявили также, что все льготы на проезд останутся.

Ранее генеральный директор КПя "Киевпастранс" Дмитрий Левченко заявил, что экономически обоснованный тариф на проезд в наземном транспорте составляет 6 гривен 91 копейку.