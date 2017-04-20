В Киеве выпустили талоны на проезд для иностранцев

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В общественном транспорте Киева появились талоны для оплаты проезда с надписями на английском языке, сообщает "Депо".

Текст на иностранном языке размещен на одной стороне талона.

В частности, граждан других стран приветствуют в Украине и напоминают о необходимости закомпостировать талон.

kyiv.depo.ua Талоны на проезд на английском языке в общественном транспорте Киева (обратная сторона, текст - на украинском языке)

В мае в Киеве пройдет Евровидение. Подготовка к песенному конкурсу сопровождается скандалами вокруг участницы от РФ, которую в этом году должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Позже Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов.