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    Киев

    "Киевпастранс" сообщил желаемую стоимость проезда в наземном транспорте

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    В коммунальном предприятии сообщили, что, по расчетам специалистов, экономически обоснованный тариф - 6, 91 гривен на проезд наземными видами транспорта и 15,39 гривен на проезд в городской электричке.
    Киевпастранс
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Экономически обоснованный тариф на проезд в наземном транспорте составляет 6 гривен 91 копейку, заявил генеральный директор КПя "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

    Наталья Макогон
    officiel-online.com/
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    "Одной из составляющих стоимости проездного билета является себестоимость перевозки, которая включает заработную плату, стоимость горюче-смазочных материалов, электроэнергии, обслуживание и ремонт подвижного состава и т. д. Учитывая значительное повышение стоимости этих составляющих сейчас существенно возросла себестоимость одной поездки", — отметил Левченко, которого итирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    Гендиректор подчеркнул, что, по расчетам специалистов, экономически обоснованный тариф — 6, 91 гривен на проезд наземными видами транспорта и 15,39 гривен на проезд в городской электричке.

    "Такое несоответствие между реальными и действующими тарифами делает пассажирские перевозки в Киеве убыточными", — констатировал гендиректор "Киевпастранса".

    на сегодняшний день проезд в наземном транспорте Киева стоит 3 грн за одну поездку. В метро — 4 грн за одну поездку. 

    Ранее сообщалось, что КГГА рассматривает возможность повышения стоимости проезда в наземном транспорте и в метро на 1 гривну. 

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