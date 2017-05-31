"Киевпастранс" сообщил желаемую стоимость проезда в наземном транспорте

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Экономически обоснованный тариф на проезд в наземном транспорте составляет 6 гривен 91 копейку, заявил генеральный директор КПя "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

"Одной из составляющих стоимости проездного билета является себестоимость перевозки, которая включает заработную плату, стоимость горюче-смазочных материалов, электроэнергии, обслуживание и ремонт подвижного состава и т. д. Учитывая значительное повышение стоимости этих составляющих сейчас существенно возросла себестоимость одной поездки", — отметил Левченко, которого итирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Гендиректор подчеркнул, что, по расчетам специалистов, экономически обоснованный тариф — 6, 91 гривен на проезд наземными видами транспорта и 15,39 гривен на проезд в городской электричке.

"Такое несоответствие между реальными и действующими тарифами делает пассажирские перевозки в Киеве убыточными", — констатировал гендиректор "Киевпастранса".

на сегодняшний день проезд в наземном транспорте Киева стоит 3 грн за одну поездку. В метро — 4 грн за одну поездку.

Ранее сообщалось, что КГГА рассматривает возможность повышения стоимости проезда в наземном транспорте и в метро на 1 гривну.