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    Проезд в киевском метро может существенно подорожать уже в этом году

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (510)

    (обновлено: )4510
    Заместитель руководителя КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пеклун пояснил, что решение о подорожании может быть принято "в связи с подорожанием в разы электроэнергии".
    Киевский метрополитен
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В течение текущего года проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%, сообщил 

    заместитель руководителя КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пеклун.

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    По его словам, решение может быть принято "в связи с подорожанием в разы электроэнергии". Кроме того, по словам Пеклуна, постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата.

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    "Предприятие не может себе позволить работать в убыток", — сказал он в интервью ТСН.

    "Есть несколько методик расчета тарифа. Основная – инвестиционная составляющая. Мы закладываем туда развитие метрополитена – строительство новых станций, покупку подвижного состава. Если так, то тариф теоретически может быть, как в Европе. Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%", — сказал Пеклун. 

    Напомним, на сегодня одна поездка в столичной подземке стоит 4 гривны. 

    Ранее сообщалось, что КП "Киевский метрополитен" призвал разблокировать свои счета по зарплате.

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