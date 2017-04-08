Проезд в киевском метро может существенно подорожать уже в этом году

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В течение текущего года проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%, сообщил

заместитель руководителя КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пеклун.

По его словам, решение может быть принято "в связи с подорожанием в разы электроэнергии". Кроме того, по словам Пеклуна, постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата.

Читайте также: Эксперт о газовых олигархах, табачных монополистах и подорожании метро

"Предприятие не может себе позволить работать в убыток", — сказал он в интервью ТСН.

"Есть несколько методик расчета тарифа. Основная – инвестиционная составляющая. Мы закладываем туда развитие метрополитена – строительство новых станций, покупку подвижного состава. Если так, то тариф теоретически может быть, как в Европе. Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%", — сказал Пеклун.

Напомним, на сегодня одна поездка в столичной подземке стоит 4 гривны.

Ранее сообщалось, что КП "Киевский метрополитен" призвал разблокировать свои счета по зарплате.