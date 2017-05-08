Взрывы прогремели на дороге к "Саур-Могиле" перед проездом Захарченко

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в самопровозглашенной ДНР незадолго до проезда кортежа главы республики Александра Захарченко, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж главы республики Александра Захарченко.

Пострадавших нет. Участок трассы перекрыт.

Мероприятия у мемориала "Саур-Могила" в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были намечены на 8 мая. Захарченко, а также спикер парламента самопровозглашенной республики Денис Пушилин, главы министерств и ведомств и другие официальные лица должны были принять участие в торжественной части мероприятия.

Сообщалось, что в районе кургана и на самой "Саур-Могиле" усилены меры безопасности.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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