Учитесь льготы выбивать: добровольцы у Виталия Кличко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Под давлением общественности, в частности представителей Национальной Дружины (Нацкорпус) и ОО "Звезда", ОО "Свобода" КГГА приняла решение о признании добровольцев участниками боевых действий. Благодаря этому решению добровольцы Киева смогут получить минимальные льготы и социальные гарантии.

А давление было. Утром под зданием КГГА собрались бойцы добровольческих батальонов и сочувствующие им националисты. Камнем преткновения стало то, что сформированные на Майдане добровольческие батальоны с первых дней АТО не числились в составе ни ВСУ, ни МВД, а, следовательно, не имеют право претендовать на льготы, которые дает статус участника боевых действий. По планам, добровольцы должны были напомнить о себе мирно и тихо разойтись. Но не получилось как задумывалось.

Читайте также: Штурм Киевсовета. "Правый" переворот все реальнее — Золотарев

Долго стоять под стенами мэрии добровольцам надоело и они решили зайти внутрь. Вот только дорогу им преграждала Нацгвардия и полиция, которую заблаговременно согнали на Крещатик к стенам КГГА. Но, полиция не стала преградой для крепких парней и мужиков. Полиция предприняла слабые попытки их остановить с помощью слезоточивого газа, но не обошлось без рукоприкладства. Во время драки между добровольцами и спецназовцами выломали одну из дверей.

informator.news Штурм Киевсовета бойцами добровольческих батальонов

Правоохранители пропустили добровольцев и были вынуждены уйти под крики "Позор". Активисты вошли в сессионный зал. И, что удивительно, работа сессии ускорилась. Депутаты тут же приняли проект предусматривающий предоставление статуса участника АТО лицам, проживающим в Киеве, которые находятся или находились в составе добровольческих формирований и участвовали в боевых действиях на востоке Украины. А специально созданная комиссия Киевсовета, будет заниматься вопросом предоставления статуса бойца-добровольца и уравняет права участников боевых действий и бойцов-добровольцев.

По данным КГГА с начала проведения АТО только в Киевском городском и районных военных комиссариатах было зарегистрировано 1613 добровольцев — это каждый десятый от общего количества мобилизованных. Не так то и много, с учетом того, что в целом по стране статус УБД в АТО получили более 300 тысяч человек. При том, что большая часть и на пушечный выстрел не подходила к зоне боевых действий.

Как считает юрист и народный депутат 6-го созыва Кирилл Куликов, принятое КГГА решение абсурдно. Это тоже самое, что приравнять воинов ИГИЛ к участникам боевых действий.

"Добровольцы — это те же наемники. На них не распространяются условия Женевской конвенции. Их не берут в плен, они не считаются военнослужащими или полицейскими. А главное, Киев не имеет право принимать решение о предоставление им статуса участника боевых действий. Это компетенция Верховной Рады. Но так как выбрали неграмотных дураков в депутаты, они такие решения и принимают. У нас сегодня статус участника чего-то имеет огромное количество людей — те же дети войны, чернобыльцы, инвалиды и так далее. Но сегодня и их пытаются лишить льгот, а тут новые появляются. Но, как только этим, добровольцам, откажут, они будут снова сбиваться в стаи и рассказывать, что им должны, потому что они — герои. Киев сегодня не платит другим категориям льготников, но при этом на нашу шею хочет посадить еще одних. Какую землю они могут им выделить, где ее возьмут? Это блеф. Кличко великий спортсмен, но большой трус — сдался без боя и уступил", — подчеркивает Кирилл Куликов.

Есть опасение, что и в других городах добровольцы попытаются и себе выбить льготы. К тому же, Киев показал пример. Правда, глава МВД во время визита в Днепр предупредил, что не допустит, чтобы политические партии под разными флагами создавали беспорядок на улицах и захватывали здания. И будет действовать жестко, чтобы не страдали люди, полицейские и гвардейцы не получали увечья.