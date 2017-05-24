Сейчас нет необходимости в повышении тарифов на проезд – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Проезд в столичном общественном транспорте подорожает уже с 15 июля. Тарифы поднимут на гривну. Поездка в столичной подземке обойдется в пять гривен вместо нынешних четырех гривен, а проезд в наземном транспорте будет стоить четыре гривны вместо трех. Сообщение о соответствующем постановлении появилось на официальном сайте КГГА.

Обоснован ли рост цен, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

gs.fm Вячеслав Коновалов

Насколько экономически обоснованы новые тарифы?

— Всю дорогу наши столичные власти заявляли, что у нас все хорошо с экономикой общественного транспорта. То есть метрополитен заявлял, что у них чистая прибыль есть, то же самое говорилось про все остальные виды транспорта. И при этом говорилось, что надо все-таки повышать тарифы просто потому, что нет средств на обновление подвижного состава. С другой стороны, идет заявление, что у нас 200 автобусов куплено на средства международных финансовых организаций, поэтому деньги есть на обновление. То есть идет такая банально подмена понятий. И так везде.

Стоит ли ожидать, что качество услуг улучшится, а транспорт будет новый?

— Я же почему вам говорю, что идет банальная подмена понятий. Что повышать тарифы не надо просто потому, что деньги и так есть из международных финансовых организаций.

Но им же их нужно будет отдавать?

— Когда-нибудь, может быть. У нас из 800 вагонов в киевской подземке, как минимум, сотня была подарена нам деньгами Киотского протокола. Просто подарена. И вот говорить о том, что у нас не хватает денег — это просто банальная подмена понятий. То есть идет манипуляция, банальная манипуляция. Вот это больше всего бесит, что называется. Потому что киевский метрополитен, если брать по статистике, он отчитывается о чистой прибыли. Чистой прибыли, не убытках. И тут же говорится, что надо поднять тарифы, потому что мы якобы убыточны. И вот так вот на каждом углу. Давайте даже возьмем и старую историю с рекламой в киевском метрополитене, где по разным оценкам от 150 миллионов до миллиарда гривен куда-то уходят в пользу зрителей из зала, называется. И тоже говорят: у нас убыточный метрополитен. А почему же вы не разберетесь с рекламой? Не могут почему-то разобраться.

Постоянно говорят о том, что доход от рекламы к нам не идет, лишь малая часть.

— Да. Вот почему вы не можете разобраться? То есть я не хочу материться, но вот просто миллионы уходят куда-то, и у нас метро убыточное.

Есть ли предпосылки к тому, что подорожает вслед за общественным городским муниципальным транспортом стоимость проезда?

— Скорее всего, так и будет. Потому что они в кильватере идут обычно. Другой вопрос. Я эту себестоимость изучал как-то, и с Александром Лялькой пытались ругаться. Саша Лялька — это губернатор Киевской области. Но сейчас вполне возможно, будет следующая история, что и пойдут и в области, и в Киеве подорожания. Тоже абсолютно необоснованные. Потому что создали рабочую группу, ругались с Антимонопольным комитетом, но все понимают, что талончики не выдают, все понимают это. Это значит, что деньги идут в черный нал. Накануне выборов всем нужны черные наличные. Как раз это идет, скажем так на рекламную кампанию, но на предвыборную кампанию очередных кандидатов.

А как вообще рассчитываются тарифы на проезд в общественном транспорте? Какова структура?

— Вот в том-то все и дело, он берется с потолка. Потому что если брать старую структуру тарифов, то в начале было 30 копеек пассажирокилометр, потом был 50 копеек, а потом вообще придумали. Сказали, что отменяем тарифную привязку. То есть мы не держим перевозчиков, не контролируем их. Но внятного объяснения, почему это будет три или пять гривен нет. То есть у меня просто есть глупый вопрос к Сергею Мейзелю, почему у него 200 автобусов стоят под забором на улице Бориспольской?

Что это за автобусы?

— Большие автобусы, старые. Они списать не могут, либо порезать на металлолом. И вот они у них стоят под забором, потому что они старые и у них запчастей не хватает. То есть наблюдаем банальную нехозяйственность.

Свое мнение о том, сколько должен стоить проезд в общественном транспорте, выразили радиослушатели Голоса Столицы.

Сергей: Если можно не проезд в метро, а вот маршрутки и городской транспорт вообще. Проблема с газовыми заправками в городе всем известная. Посмотрите, какие очереди и какой демпинг цен на газ создают монопольные большие бензиновые трендовые компании. И это очень влияет на цену на газ. Это очень влияет на ценообразование вообще, потому что большая часть транспорта — такси, маршрутки работают на газу. Вот таким образом городская власть заставляет нас с вами платить за свою недолгую политику.

Сергей, Киев: Я водитель городского пассажирского транспорта в Киеве. И вот рассуждал один аналитик из транспортного издания, по-моему, если не ошибаюсь. Этот человек абсолютно далекий от того, что происходит внутри транспортных предприятий. Люди уходят с работы из-за маленьких зарплат, приходят молодые люди, на две-три тысячи работать не хотят, убегают. Ремонт делать практически некому. И вы обратите внимание, когда где-то что-то повышают, какие-то тарифы, тут же говорят, что предусмотрено в том числе и повышение заработной платы. Но как только это касается наших тружеников-транспортников, которые, заметьте, встают в полчетвертого, в четыре утра на работу, не зная ни праздников, ни выходных, когда вся родня где-то на природе, и тут же поднимается сумасшедший вой. То есть мы хотим иметь свое, но транспортникам не надо давать, ни повышать ни зарплату, ни запчастей, ничего. Вот сюда надо смотреть, а не только с потолка. Не с потолка. Поверьте мне. Надо знать изнутри всю эту систему. И только тогда рассуждать, стоит ли повышать или нет. Тут вопрос прокуратуры и других ведомств, куда девается эта прибыль, почему она не идет на повышение зарплат, на повышение работоспособности подвижного состава или обновление. Но я за то, чтобы платить по-европейски и зарплаты должны быть европейские, а не убогие с европейскими тарифами на проезд.

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Николай, Киев: Вы только что сказали очень правильно, два евро в Европе проезд. И можно вспомнить, сколько приблизительно стоит пособие по безработице. Это около 500 евро. То есть ориентировочно 250 проездов. Умножаем пять на 250 и получаем 1250 гривен, то есть это вполне адекватно тому нашему уровню, в котором мы живем. Проезд в метро — это является обязательно составляющей прожиточного минимума. И я думаю, что это нормально.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы Вячеслав Коновалов заявил, что с заменой маршруток на автобусы в Киеве исчезнет проблема пробок.

Также о транспортной стратегии, об электронных билетах, ценах на Укрзализныце и об авиаперевозках говорили в студии "ГС" и.о. генеральный директор Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Евгений Дыхне и член Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов Алиса Виноградова.