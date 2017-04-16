Закон о рынке электроэнергии и новая динамика роста тарифов

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Украину ждет еще одна революция – энергетическая. Парламент принял новый закон о рынке электроэнергии. Данный закон внедряет европейскую модель работы рынка электроэнергии, которая предполагает интеграцию рынков и свободный выбор поставщиков.

После принятия закона начнется подготовительный период – подготовка инфраструктуры, внедрение и тестирование программного обеспечения. Подготовительный период займет не менее двух лет. В 2019 году рынок откроется для промышленных потребителей, а в дальнейшем начнется переходной период, который продлится не менее 1,5 лет. Предположительно в середине 2020 года рынок откроется для всех, включая бытовых потребителей.

Плюсы новой модели

Следует отметить, что европейская модель функционирования рынка электроэнергии является результатом эволюции построения взаимоотношений между участниками рынка и стремлением страны обеспечить потребителей электроэнергией по экономически обоснованным ценам. Также это способствует приходу инвестиций в отрасль и повышению качества электропоставок. Все это должно стать реальностью и для Украины после принятия нового закона.

Эксперты отмечают, что эффективное внедрение и функционирование новой модели рынка возможно только при полной оплате потребленной услуги со стороны всех потребителей. Главное, чтобы этот вопрос был решен до начала работы новой модели рынка, как минимум, во время переходного периода. Необходимо урегулировать задолженность, которая возникла до внедрения новой модели, и не допустить ее возникновения после.

Наличие рынка топлива также является главной предпосылкой честной и прозрачной конкуренции генераций. И во время внедрения новой модели рынка желательно этот рынок топлива создать.

Предполагается, что через 3-4 года бытовой потребитель за счет увеличения конкуренции на рынке сможет достаточно быстро выбирать себе поставщика электроэнергии. Ожидается, что это приведет к снижению цены и улучшению качества предоставления услуги.

Не все так однозначно

Но уверенно заявлять, что открытие рынка ведет к падению цен нельзя. Обычно все зависит от того, какая модель рынка и какая конкретная ситуация имела место в стране на момент открытия рынка. Что касается стран ЕС, то в некоторых из них произошло значительное снижение цен. Ситуация для Украины является несколько особенной, учитывая, что на протяжении двух десятилетий в отрасль не было осуществлено весомых инвестиций. В Украине может случиться так, как произошло в Эстонии и Болгарии, где после принятия рынка двухсторонних контрактов и после реформирования, цены не только не снизились, а даже выросли. В частности, в Болгарии для бытовых потребителей, а в Эстонии — для промышленных потребителей, и это объяснялось тем, что рынок производителей высоко монополизирован.

Опыт европейских стран по внедрению новой модели рынка показал, что весь груз реформы ложится на конечного потребителя.

Всех ожидает лишь повышение тарифов на электроэнергию, потому что Украина накопила множество проблем в энергетике, которые требуют денег.

Либерализация рынка

"На смену существующей так называемой британской модели общего котла, когда вся произведенная электроэнергия сбрасывается в один котел, туда же сбрасываются деньги, а потом соответственно, перераспределяется: электроэнергия — потребителям, деньги — генерациям, плюс все это контролируется государством, закон предполагает либерализацию рынка. То есть предполагается возможность минимизации влияния государства на процессы ценообразования. При этом в законе прописано, что потребительская часть, население, остается в ведении регулятора, и он устанавливает предельные тарифы. Это означает, что если нормально будет функционировать рынок, а не как это произошло с рынком газа, то тогда цена на электроэнергию от независимых, альтернативных поставщиков, не таких, как облэнерго, может быть даже и ниже", — сказал РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой политики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский

Как пояснил эксперт, если закон о рынке газа и закон о рынке электроэнергии нормально взаимодействуют, то в этой ситуации возможен вариант, когда один трейдер может поставлять сразу несколько услуг, то есть работать не смежных рынках и, соответственно, в совокупности, за счет оборота предоставлять эти услуги по более низким тарифам.

Для рядового потребителя закон о рынке электроэнергии дает те же возможности, которые, в принципе, прописаны в законе о рынке газа: выбор поставщика, снижение тарифа за счет появления альтернативных поставщиков, получение более качественной и надежной услуги. Естественно, будет введена и абонентская плата за пользование электросетями.

"Когда ты работаешь с абсолютно независимым частным поставщиком, тебя абсолютно не интересует, в каком состоянии находятся сети. То тогда вопрос об износе сетей, стимулировании облэнерго как природной монополии, это вопросы к твоему контрагенту, который уже не может свалить вину на облэнерго", — пояснил Землянский.

Дьявол кроется в мелочах

Сам закон о рынке электроэнергии не содержит каких-то критических норм, все проблемы — коррупционные и прочие вещи, которые могут ударить по потребителям, — уже будут содержаться в регуляторных нормативных актах, которые будут приниматься во исполнение данного закона. Внедряемая модель в целом позитивна, но в украинских реалиях существуют достаточно серьезные риски.

"Эти риски носят сугубо политический характер. Весь вопрос будет в механизмах реализации данного закона и контролем за этими механизмами. То есть, каким образом регулятор и Кабинет министров будут имплементировать все принятые законом нормы. Мы видели, что довольно прогрессивный закон о рынке газа был просто извращен и поставлен с ног на голову, когда большинство решений, которые принимал регулятор, принимались в пользу монополистов, а не в пользу потребителей. И в итоге, если мы посмотрим на сегмент населения, то за два года действия закона о рынке газа не произошло ничего, кроме подорожания газа в 9,5 раз, плюс введение абонентской платы и прочих вещей", — подчеркнул Землянский.

Эксперт напомнил, что к Третьему энергопакету Европейский союз шел 11 лет.

"Потому пытаться революционными темпами запихнуть население с низкими доходами в рынок — это абсурд. Этот процесс должен идти очень постепенно. Для населения — это все те же грабли, на которые наступили с законом о рынке газа. Для того, чтобы конкурировать за потребителя, потребитель должен быть платежеспособен. Украинцев, несомненно, ждет повышение тарифов на электроэнергию, но должна быть абсолютно четкая и понятная любому обывателю стратегия. Но об этом нужно говорить честно и показывать, куда именно пойдут средства от повышения тарифов. Задача правительства как раз в том, чтобы направить эти средства на модернизацию энергетики. Потому если получится опять, что повысили тариф, а деньги пошли монополисту, то, извините, это никакая не реформа, а очередное обдиралово населения", — заключил эксперт.