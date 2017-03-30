Три гривны. "Ощадбанк" ввел комиссию за оплату ЖКХ

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Государственный "Ощадбанк" ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщила пресс-служба банка.

"Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона", — заявили в банке.

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"При этом она является самой низкой на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций. В Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составляет 3 гривны", — сообщила пресс-служба.

Без комиссии можно будет платить в кассе пенсионными платежными картами "Ощадбанка".

Остальные клиенты "Ощадбанка", а также пенсионеры, которые не являются клиентами банка, должны платить в кассе комиссию.

В марте сообщалось, что Министерство финансов в 2017 году не планирует докапитализацию государственных "Ощадбанка".