В "Киевводоканале" объяснили, почему повысили тариф на холодную воду

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Новые тарифы в Киеве на холодную воду и водоотведение установлены в результате повышения стоимости составляющих тарифа, в частности, реагентов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С августа прошлого года на 146% выросла стоимость реагентов, используемых "Киевводоканалом" для подготовки питьевой воды и очистки стоков. Горюче-смазочные материалы, необходимые для работы техники, подорожали на 27%. А размер уплачиваемых предприятием налогов и сборов вырос на 94%", — цитирует КГГА информацию "Киевводоканла".

На предприятии во второй половине 2016 года размер средней зарплаты составлял 6,825 тыс. гривен, в то время как в сфере промышленности в столице превысила 10 тыс. гривен, поэтому специалисты покидают водоканал из-за неконкурентных зарплат.

"Существует тенденция к уменьшению объемов водопотребления населением за счет установки счетчиков и экономии, однако расходы предприятия на содержание хозяйства и обеспечения производственных процессов постоянно растут. При этом следует учитывать и постоянное недополучение средств от недобросовестных потребителей, которые уклоняются от оплаты услуг", — сообщает КГГА.

Ранее сообщалось, что в Киеве общественные активисты провели митинг против повышения тарифов и за отмену абонплаты за газ. Люди держали плакаты "Вовка в лес, газ в дом", "Цены и тарифы — под общественный контроль".