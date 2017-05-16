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    Киев

    В "Киевводоканале" объяснили, почему повысили тариф на холодную воду

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    По данным "Киевводоканала", с августа прошлого года на 146% выросла стоимость реагентов, используемых для подготовки питьевой воды и очистки стоков.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Новые тарифы в Киеве на холодную воду и водоотведение установлены в результате повышения стоимости составляющих тарифа, в частности, реагентов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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    "С августа прошлого года на 146% выросла стоимость реагентов, используемых "Киевводоканалом" для подготовки питьевой воды и очистки стоков. Горюче-смазочные материалы, необходимые для работы техники, подорожали на 27%. А размер уплачиваемых предприятием налогов и сборов вырос на 94%", — цитирует КГГА информацию "Киевводоканла".

    На предприятии во второй половине 2016 года размер средней зарплаты составлял 6,825 тыс. гривен, в то время как в сфере промышленности в столице превысила 10 тыс. гривен, поэтому специалисты покидают водоканал из-за неконкурентных зарплат.

    "Существует тенденция к уменьшению объемов водопотребления населением за счет установки счетчиков и экономии, однако расходы предприятия на содержание хозяйства и обеспечения производственных процессов постоянно растут. При этом следует учитывать и постоянное недополучение средств от недобросовестных потребителей, которые уклоняются от оплаты услуг", — сообщает КГГА.

    Ранее сообщалось, что в Киеве общественные активисты провели митинг против повышения тарифов и за отмену абонплаты за газ. Люди держали плакаты "Вовка в лес, газ в дом",  "Цены и тарифы — под общественный контроль".

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