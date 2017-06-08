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    Аналитика и комментарии

    Если завтра выборы, в лидерах: Тимошенко, Порошенко, Бойко, диктатура

    (обновлено: )38511
    Власть чувствует, что теряет поддержку, понимает, что в случае проведения внеочередных выборов она уже не сможет воспроизвестись и вынуждена будет уступить место другим политическим силам. Отсюда разговоры о необходимости установления диктатуры.
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко и его партия пока удерживаются в политическом "топе", но — из последних сил. Президента и президентскую политсилу теснит оппозиция. Такие выводы можно сделать по результатам опроса, проведенного Центром социальных исследований "София".

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    Опрос проводился с 26 мая по 1 июня во всех областях Украины на подконтрольной правительству территории. Всего было опрошено 1217 респондентов, статистическая ошибка не превышает 3%.

    Кто в лидерах

    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    БПП vs Тимошенко. Война популистов набирает обороты

    Если бы в момент проведения опроса проводились парламентские выборы, то наилучшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы "Батькивщина" (за эту партию проголосовали бы 10,8% опрошенных, которые намерены прийти на участки), "Оппозиционный блок" (10,3%), БПП "Солидарность" (9,8%), Радикальная партия (7,8%), "За життя" (6,3%), "Самопомич" (6,2%), "Гражданская позиция" (5,6%). 

    Имеет шанс преодолеть барьер и "Свобода" (за нее планируют проголосовать 3,9% респондентов). Все другие партии имеют менее 3% сторонников.

    Представляя результаты опроса, руководитель социологических программ Центра "София" Александр Левцун обратил внимание на тот факт, что новые партийные проекты либерально-демократического и национал-патриотического направления не находят весомой поддержки у избирателей. Не получил активной поддержки и партийный проект Надежды Савченко.

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    Если бы проводились президентские выборы, но наилучшие шансы выйти во второй тур имели бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ныне действующий президент Петр Порошенко и один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

    Среди респондентов, которые намерены принять участие в выборах, за Тимошенко отдали бы голоса 11,5%, за Порошенко — 11%, за Бойко — 10,7%.

    Уровень поддержки других кандидатов составляет менее 8% в каждом отдельном случае, отмечают социологи. Левцун подчеркнул, что наличие в "тройке" лидеров двух представителей оппозиции (условно — "западной" и "восточной") говорит об огромном потенциале недоверия людей к нынешней власти. 

    Угроза диктатуры 

    Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Associated Press Sergei Chuzavkov
    Порошенко vs Тимошенко: битва не за власть, а на выживание

    При этом показатель БПП "Солидарность" (9,8%) не так уж и высок, к тому же — это вся поддержка, более привлечь сторонников неоткуда, подчеркнул Левцун. По его словам, эти цифры свидетельствуют об отсутствии у власти массовой поддержки.

    "Власть чувствует, что теряет поддержку, она понимает, что в случае проведения внеочередных выборов она уже не сможет воспроизвестись и вынуждена будет уступить место другим политическим силам", — сказал социолог.

    Левцун отметил, что в связи с этим "вызывают тревогу заявления представителей власти, которые говорят о необходимости установления диктатуры". 

    Он напомнил о высказывании замминистра по делам временно оккупированных территорий Григории Туки, который в эфире телеканала NewsONE заявил, что нынешний политический строй в Украине должен смениться диктатурой,  только диктатура может вывести страну из кризиса.

    "Таким образом, мы сегодня наблюдаем не только кризис доверия к власти со стороны населения. Складывается реальная угроза возникновения авторитарного режима, установления диктатуры. Люди, которые сейчас находятся у власти, которые завели страну в тупик, завели ее в кризис, что признает и сам господин Тука, одновременно говорят о намерении установить диктатуру", — сказал в заключение социолог.

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