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    Встреча Порошенко и Макрона состоится в ближайшее время - МИД

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    Министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя вероятность встречи президентов, не исключил также трехсторонней встречи глав МИД Украины, Франции и ФРГ.
    Петр Порошенко и Эммануэель Макрон
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В ближайшее время может состояться первая встреча президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, заявил глава МИД Павел Климкин.

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    "Думаю, что в ближайшее время будет встреча Порошенко с Макроном", — сказал министр в эфире телеканала "112 Украина".

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    Говоря о переговорах в "нормандском формате", Климкин также не исключил трехсторонней встречи глав МИД Украины, Франции и ФРГ.

    Напомним, в конце мая прошла встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. 

    Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась до возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.

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