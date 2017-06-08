Встреча Порошенко и Макрона состоится в ближайшее время - МИД

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В ближайшее время может состояться первая встреча президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, заявил глава МИД Павел Климкин.

"Думаю, что в ближайшее время будет встреча Порошенко с Макроном", — сказал министр в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте также: А вы готовы к диалогу? Переговоры Макрон — Путин, опрос экспертов

Говоря о переговорах в "нормандском формате", Климкин также не исключил трехсторонней встречи глав МИД Украины, Франции и ФРГ.

Напомним, в конце мая прошла встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась до возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.