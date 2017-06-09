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    Политика

    Порошенко встретит безвиз с Киской на границе

    Тема:

    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (493)

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    В Ужгороде Петр Порошенко проведет встречу с президентом Словакии Андреем Киской. Президенты примут участие в символической церемонии на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима.
    Президент Петр Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко вместе с лидером соседней Словакии Андреем Киской встретятся в воскресенье на украинско-словацкой границе в связи с началом действия безвизового режима Украины с ЕС, сообщила пресс-служба президента.

    Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Одиннадцатого июня в Ужгороде президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с президентом Словацкой Республики Андреем Киской. Президенты примут участие в символической церемонии на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны", — говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы, также предусмотрены отдельные переговоры лидеров двух государств.

    Кроме того, по ее данным, в субботу президент Украины примет участие в церемонии запуска "символического таймера" безвизового режима, церемония пройдет на площади перед зданием администрации президента в Киеве.

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    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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