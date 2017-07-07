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    Аналитика и комментарии

    Последствие блокады - крах металлургии

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (299)

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    Украинская власть любит рубить сук, на котором сидит. В начале года правительство организовало блокаду Донбасса, что обвалило производство и экспорт металлургической продукции. Оставшись без валютной выручки, чиновники ездят по миру с протянутой рукой.
    Доменная печь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    Украинская металлургия несет огромные потери от экономического кризиса, блокады Донбасса и военной операции на востоке стране. Большая часть производителей металла и кокса находиться на территории Донбасса, поэтому не удивительно, что больше всего от АТО и его последствий пострадала именно металлургия, в которой (включая смежные отрасли) трудилось около миллиона украинцев. 

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
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    В начале года Украина вылетела из списка десяти крупнейших производителей стали, уступив его Италии. После блокады Донбасса стало очевидным, что в ближайшее время Украина не скоро вернется в мировую десятку.

    По итогам первого полугодия украинские горно-металлургические предприятия  сократили производство стали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 10,277 млн тонн, сообщили в объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром". Также сократился выпуск проката и чугуна — на 20% (до 8,728 млн тонн), и 21% (до 9,404 млн тонн) соответственно. Производство кокса снизилось на 22% — до 5,037 млн тонн.

    Единственной категорией, которая росла, было производство труб. За указанный период выпуск вырос на 27% — до 506 тыс. тонн.

    ГМК Украины даже в условиях блокады и экономического кризиса занимает второе место по поступлениям валютной выручки. Валюта металлургов до недавнего времени давала  возможность удерживать стабильным курс гривны. В случае дальнейшего провала в этой отрасли национальную валюту не спасут ни кредиты МВФ, ни поступления от АПК.

    Участники блокады Донбасса
    Штаб блокады торговли с оккупантами/Facebook
    Блокада Донбасса и окончательный разрыв с Украиной

    На провал в металлургии уже отреагировали в НБУ, ухудшив прогноз роста ВВП с 1,9% до 1,6%. И это притом, что вначале года власти ожидали рост в 3%. Такое двукратное падение прогнозов свидетельствует о том, что блокада ОРДЛО, которая разрушила всю производственную цепочку металлургической отрасли, оказалась сильно недооценена.

    "Блокада привела к резкому сокращению доходов украинского бюджета — примерно на 33 миллиардов гривен в год. А значит, дисбалансы в бюджете значительно увеличились. Это привело к значительному снижению валютных поступлений от экспорта предприятий, которые находились на Донбассе. Блокада также создала кризисную ситуацию в энергетике, поскольку тепловые станции лишились поставок антрацита, поскольку его добывают на территории, которая пребывает под контролем сепаратистов", - заявил РИА Новости Украина экс-министр экономики Виктор Суслов.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов

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    Также эксперт отметил, что в целом украинской экономике нанесен непоправимый, мощный удар, отправится от которого будет не просто.

    "В целом, блокада нанесла очень мощный удар по украинской экономике, и конечно, блокада была не в украинских интересах. Остается только сожалеть, что украинская власть пошла на поводу у тех безответственных людей, которые организовали блокаду", — сказал Суслов. 

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