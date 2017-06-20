Политолог о беспрецедентном политическом кризисе в США

"Мы наглядно наблюдаем кризис политической системы США, беспрецедентный кризис, межэлитарный кризис. И, конечно, это отражается на текущей обстановке", — заявил политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений Андрей Видишенко в ходе презентации книги "Сто дней Дональда Трампа: украинский контекст" в пресс-центре РИА Новости Украина.

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Во вторник ожидается встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.