Нацбанк озвучил потери экономики Украины от банковского кризиса

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Потери экономики Украины от банковского кризиса в 2014-2016 годах составили 38% ВВП, говорится в оценке Совета Национального банка Украины.

"Банковский кризис 2014-2016 годов привел к немалым финансовым потерям государства, бизнеса, населения, о чем свидетельствуют официальные оценки Национального банка, согласно которым прямые фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора уже достигли 14% ВВП, что превышает соответствующие расходы, понесенные во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Тогда как общие потери экономики от кризиса пока составляют 38% ВВП", — говорится в решении совета Нацбанка.

В решении совета Нацбанка говорится, что за время банковского кризиса 2014-2016 годов были признаны неплатежеспособными 90 банков.

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При этом отмечается, что основные убытки хозяйствующих субъектов и физлиц от банковского кризиса связаны с потерей вкладов из-за признания банков неплатежеспособными. Кроме этого убытки понесли собственники банков, которые продолжили свою деятельность, из-за необходимости проведения докапитализации, а также собственники тех банков, которые были признаны неплатежеспособными.

Ранее экс-министр экономики, финансовый эксперт Виктор Суслов выразил мнение, что серьезный кризис в банковской системе Украины еще будет продолжаться.