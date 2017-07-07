Послы G7 призвали Раду утвердить Пенсионную реформу на следующей неделе

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" в Украине выразили поддержку правительственному проекту Пенсионной реформы и призвали Верховную Раду проголосовать за соответствующие законопроекты на следующей пленарной неделе, говорится в заявлении, обнародованном в пятницу на сайте посольства Италии в Киеве.

"Мы, послы "Большой семерки", хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе", — говорится в заявлении на сайте посольства.

Послы отмечают, что пенсионная реформа, разработанная в тесном сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, предусматривает прозрачную и справедливую формулу начисления пенсий.

"Реформа устанавливает гибкий пенсионный возраст, привязанный к продолжительности официального стажа работы лиц, а также стимулирует участие в системе. Предложенная реформа будет способствовать также экономии бюджета путем совершенствования учета и стабильности Пенсионного фонда и государственного бюджета Украины в целом", — говорится в заявлении послов G7.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита.

Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом, т.е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.